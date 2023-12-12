Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Ростовской области дороги и тротуары все еще скованны гололедом. В регионе прошли ледяные дожди, усугубившиеся заморозками. Из-за плохой уборки улиц местные жители падают на льду и получают травмы.
Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что также получает много жалоб на гололед в Ростовской области. Школьники и студенты требуют отменить занятия, так как добираться в учебные заведения им нужно по льду, рискуя получить травмы.
Аналогичные жалобы Мизулина получает и от учащихся в Донецке и Луганске.
«Я очень надеюсь на то, что органы власти регионов все же решат отправить школьников и студентов на дистанционку на пару дней. Учителям ведь тоже непросто сейчас добираться», — заключила Мизулина.
Ранее сообщалось, что ростовчане скупили всю соль в магазинах из-за страшного гололеда.