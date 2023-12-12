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Екатерина Мизулина надеется, что в Ростове введут дистанционку из-за гололеда

Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда

12 декабря 2023, 10:48
Фото: t.me/ekaterina_mizulina
Екатерина Мизулина надеется, что в Ростове введут дистанционку из-за гололеда
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обеспокоилась гололедом в Ростовской области, в своем Telegram-канале она рассказала о жалобах школьников и студентов на опасный путь в учебные заведения.

В Ростовской области дороги и тротуары все еще скованны гололедом. В регионе прошли ледяные дожди, усугубившиеся заморозками. Из-за плохой уборки улиц местные жители падают на льду и получают травмы.

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что также получает много жалоб на гололед в Ростовской области. Школьники и студенты требуют отменить занятия, так как добираться в учебные заведения им нужно по льду, рискуя получить травмы.

Аналогичные жалобы Мизулина получает и от учащихся в Донецке и Луганске.

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«Я очень надеюсь на то, что органы власти регионов все же решат отправить школьников и студентов на дистанционку на пару дней. Учителям ведь тоже непросто сейчас добираться», — заключила Мизулина.

Ранее сообщалось, что ростовчане скупили всю соль в магазинах из-за страшного гололеда.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Дети#Гололед#Дождь#RostovGazeta#Происшествия
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