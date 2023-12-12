Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что также получает много жалоб на гололед в Ростовской области. Школьники и студенты требуют отменить занятия, так как добираться в учебные заведения им нужно по льду, рискуя получить травмы.