На Пушкинской в Ростове рухнуло обледеневшее дерево

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В городе второй день складывается неблагоприятная погода, из-за которой люди получают травмы и остаются без электричества. Во вторник, 12 декабря, из-за стихии на Пушкинской упало дерево и задело фонари, которые висели на длинном проводе.
Теперь на земле лежат осколки и лампочки вперемешку с ветками упавшего растения. О пострадавших информации не поступало.
Напомним, что из-за образовавшегося во время дождя гололеда упали десятки человек и получили травмы. Всем им пришлось обратиться за помощью.
Добавим, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда.