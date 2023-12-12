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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Рухнувшее в центре Ростова-на-Дону дерево оборвало фонари

На Пушкинской в Ростове рухнуло обледеневшее дерево

12 декабря 2023, 11:21
Фото: rostovgazeta.ru
Рухнувшее в центре Ростова-на-Дону дерево оборвало фонари
В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской из-за непогоды рухнуло дерево и оборвало фонари, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В городе второй день складывается неблагоприятная погода, из-за которой люди получают травмы и остаются без электричества. Во вторник, 12 декабря, из-за стихии на Пушкинской упало дерево и задело фонари, которые висели на длинном проводе.

Теперь на земле лежат осколки и лампочки вперемешку с ветками упавшего растения. О пострадавших информации не поступало.

Теперь на земле лежат лампочки вперемешку с ветками упавшего растения.Теперь на земле лежат лампочки вперемешку с ветками упавшего растения.
Теперь на земле лежат лампочки вперемешку с ветками упавшего растения.
Фото: rostovgazeta.ru
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Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что из-за образовавшегося во время дождя гололеда упали десятки человек и получили травмы. Всем им пришлось обратиться за помощью.

Добавим, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Школьники#Непогода#Падение дерева#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Травмы#Фонари
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