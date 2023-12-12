На ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за игрушки Зайка Ми

Ранее на компанию «Глория Джинс» в Ростове был подан иск на сумму 10 миллионов рублей за сброс сточных вод. Такая сумма образовалась за более чем 20 лет, что компания не платила фирме, занимающейся сбором и обработкой сточных вод.