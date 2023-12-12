На ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за игрушки Зайка Ми

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Как следует из определения суда, истец считает, что известный производитель одежды из Ростовской области якобы допустил нарушение исключительных имущественных прав на дизайн мягкой игрушки Зайка Ми. Предприниматель подал иск — к самой АО «Глория Джинс», а также к АО «Корпорация Глория Джинс». С каждого ответчика он потребовал по 1,5 миллиона рублей
Совсем не маленький размер иска Юсупов объясняет тем, что опирался на законодательство об авторском праве и понес существенные расходы на выявление нарушения своих исключительных прав.
Кроме того, в «Глории Джинс» рассказали РБК, что бизнесмен хотел договорится с компанией без обращения в суд. Производитель одежды счел его требования «неадекватными» — Юсупов потребовал более 50 миллионов рублей.
Ранее на компанию «Глория Джинс» в Ростове был подан иск на сумму 10 миллионов рублей за сброс сточных вод. Такая сумма образовалась за более чем 20 лет, что компания не платила фирме, занимающейся сбором и обработкой сточных вод.