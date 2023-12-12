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На ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за Зайки Ми

На ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за игрушки Зайка Ми

12 декабря 2023, 07:55
Фото: Pxhere
На ростовскую «Глорию Джинс» подали в суд из-за Зайки Ми
Московский бизнесмен Рафис Юсупов в Арбитражном суде Ростовской области собирается взыскать с «Глории Джинс» 3 миллиона рублей, документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Как следует из определения суда, истец считает, что известный производитель одежды из Ростовской области якобы допустил нарушение исключительных имущественных прав на дизайн мягкой игрушки Зайка Ми. Предприниматель подал иск — к самой АО «Глория Джинс», а также к АО «Корпорация Глория Джинс». С каждого ответчика он потребовал по 1,5 миллиона рублей

Совсем не маленький размер иска Юсупов объясняет тем, что опирался на законодательство об авторском праве и понес существенные расходы на выявление нарушения своих исключительных прав.

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Кроме того, в «Глории Джинс» рассказали РБК, что бизнесмен хотел договорится с компанией без обращения в суд. Производитель одежды счел его требования «неадекватными» — Юсупов потребовал более 50 миллионов рублей.

Ранее на компанию «Глория Джинс» в Ростове был подан иск на сумму 10 миллионов рублей за сброс сточных вод. Такая сумма образовалась за более чем 20 лет, что компания не платила фирме, занимающейся сбором и обработкой сточных вод.

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