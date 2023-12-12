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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Не приходил в военкомат: уклониста от службы в армии осудят в Ростовской области

Не приходил в военкомат: уклониста от службы в армии осудят в Ростовской области

12 декабря 2023, 09:28
Фото: 1MI
Не приходил в военкомат: уклониста от службы в армии осудят в Ростовской области

Жителя Ростовской области осудят за неявку в военкомат и уклонение от службы

Мужчину в Ростовской области хотят судить по статье за уклонение от службы в армии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Новочеркасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении Игоря Кацупеева. Его обвиняют по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

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Мужчина состоял на воинском учете в Новочеркасске. Его должны были призвать в армию. Однако и в 2022 году, и в 2023 году он в военкомат не приходил. Уважительных причин для своего отсутствия он не предоставил.

Когда пройдет первое заседание по делу, в пресс-службе судов региона не уточнили.

Ранее жителя Новочеркасска отправили в колонию за попытку не дать знакомому уйти в армию.

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