Не приходил в военкомат: уклониста от службы в армии осудят в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Новочеркасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении Игоря Кацупеева. Его обвиняют по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».
Мужчина состоял на воинском учете в Новочеркасске. Его должны были призвать в армию. Однако и в 2022 году, и в 2023 году он в военкомат не приходил. Уважительных причин для своего отсутствия он не предоставил.
Когда пройдет первое заседание по делу, в пресс-службе судов региона не уточнили.
Ранее жителя Новочеркасска отправили в колонию за попытку не дать знакомому уйти в армию.