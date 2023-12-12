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Около 15 тыс детей не смогли попасть школу из-за гололеда в Ростовской области

Около 15 тыс детей не смогли попасть школу из-за гололеда в Ростовской области

12 декабря 2023, 09:42
Фото: pxhere.com
Около 15 тыс детей не смогли попасть школу из-за гололеда в Ростовской области
В Ростовской области во вторник, 12 декабря, для 15 тысяч детей изменили формат обучения из-за гололеда, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что из-за прошедшего дождя заледенели дороги и тротуары, что мешает пешеходам. Некоторые из них падают на скользкой поверхности, а в травмпункты уже обратились десятки человек.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, но распределенные ими реагенты покрылись коркой льда. Поэтому большое количество школ перевели на удаленный формат работы.

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«По 596 школьным маршрутам движение школьных автобусов приостановлено. Для этих учеников, а всего это около 15 тысяч ребят, избираются иные форматы обучения», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что сами школы продолжают работать.

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