Около 15 тыс детей не смогли попасть школу из-за гололеда в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Напомним, что из-за прошедшего дождя заледенели дороги и тротуары, что мешает пешеходам. Некоторые из них падают на скользкой поверхности, а в травмпункты уже обратились десятки человек.
Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, но распределенные ими реагенты покрылись коркой льда. Поэтому большое количество школ перевели на удаленный формат работы.
«По 596 школьным маршрутам движение школьных автобусов приостановлено. Для этих учеников, а всего это около 15 тысяч ребят, избираются иные форматы обучения», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что сами школы продолжают работать.