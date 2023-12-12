Онколог рассказал о неочевидных симптомах опухоли головного мозга

При этом, отметил Черемушкин, при онкологии головокружение и головные боли должны быть частыми. Болевые ощущения обычно возникают при физической нагрузке, либо когда человек испытывает стресс. Кроме этого, при развитии злокачественной опухоли головного мозга могут возникать проблемы с памятью и концентрацией внимания. Он может более часто уставать или изматываться при низкой физической нагрузке. Также следует обратить внимание на внезапные проблемы со зрением, которые могут быть тревожными признаками развития онкологии головного мозга.