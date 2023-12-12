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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

Онколог рассказал о неочевидных симптомах опухоли головного мозга

Онколог рассказал о неочевидных симптомах опухоли головного мозга

12 декабря 2023, 05:45
Фото: Midjourney
Врач-онколог Евгений Черемушкин назвал признаки онкологии головного мозга, которые не всегда проявляются на ранних стадиях болезни.

NEWS.ru сообщает, что Евгений Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, рассказал о неочевидных признаках развития онкологии головного мозга. По его словам, среди них проблемы со зрением и головные боли.

При этом, отметил Черемушкин, при онкологии головокружение и головные боли должны быть частыми. Болевые ощущения обычно возникают при физической нагрузке, либо когда человек испытывает стресс. Кроме этого, при развитии злокачественной опухоли головного мозга могут возникать проблемы с памятью и концентрацией внимания. Он может более часто уставать или изматываться при низкой физической нагрузке. Также следует обратить внимание на внезапные проблемы со зрением, которые могут быть тревожными признаками развития онкологии головного мозга.

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