Опрос показал: выставка «Россия» была информативна для большинства гостей

На презентации исследования побывал политолог Евгений Минченко, который указал: международная выставка-форум «Россия» унаследовала традицию подведения итогов ВДНХ. По мнению политолога, выставка позволяет посетителям остановиться и посмотреть на себя как бы с некоторого расстояния. Люди приходят к пониманию, что ситуация и в регионах, и в промышленности достаточно стабильна. Второе, что они чувствуют, — гордость.