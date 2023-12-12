Опрос показал: выставка «Россия» была информативна для большинства гостей

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) объявил об открытии собственной студии на площадке международной выставки-форума «Россия», где политологи, социологи, аналитики могут говорить о том, что происходит не только на выставке, но и по всей России. Об этом пишут «РИА новости».
Груздев рассказал, что в течение трех недель на полях выставки вели работу студенты ВШЭ, которые обращались к посетителям с анкетами. Он также указал, что крайне небольшое число людей отказались от участия в анкетировании.
Тот факт, что выставка «Россия» вызвала у граждан подъем патриотических чувств, отметил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он заявил: наиболее часто в ответах на вопрос о впечатлениях от выставки звучали слова о патриотизме, единстве и сплоченности.
Число женщин, участвовавших в анкетировании, оказалось выше, чем число мужчин: 65% опрошенных составили женщины.
«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — подытожил Груздев.
На выставке респондентам также задавали вопрос о перспективах российской молодежи: 93% опрошенных заявили об уверенности в широких возможностях для раскрытия своего потенциала. О том, что содержание выставки очень понравилось, сказали 85% респондентов, 87% высоко оценили мероприятия выставки.
На презентации исследования побывал политолог Евгений Минченко, который указал: международная выставка-форум «Россия» унаследовала традицию подведения итогов ВДНХ. По мнению политолога, выставка позволяет посетителям остановиться и посмотреть на себя как бы с некоторого расстояния. Люди приходят к пониманию, что ситуация и в регионах, и в промышленности достаточно стабильна. Второе, что они чувствуют, — гордость.
Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР проводилось среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».