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Опрос показал: выставка «Россия» была информативна для большинства гостей

Опрос показал: выставка «Россия» была информативна для большинства гостей

12 декабря 2023, 17:16
Фото: 1MI
Международная выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости за Родину у 97% гостей. Девять из десяти респондентов приобрели здесь новые знания, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) объявил об открытии собственной студии на площадке международной выставки-форума «Россия», где политологи, социологи, аналитики могут говорить о том, что происходит не только на выставке, но и по всей России. Об этом пишут «РИА новости».

Груздев рассказал, что в течение трех недель на полях выставки вели работу студенты ВШЭ, которые обращались к посетителям с анкетами. Он также указал, что крайне небольшое число людей отказались от участия в анкетировании.

Тот факт, что выставка «Россия» вызвала у граждан подъем патриотических чувств, отметил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он заявил: наиболее часто в ответах на вопрос о впечатлениях от выставки звучали слова о патриотизме, единстве и сплоченности.

Число женщин, участвовавших в анкетировании, оказалось выше, чем число мужчин: 65% опрошенных составили женщины.

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — подытожил Груздев.

На выставке респондентам также задавали вопрос о перспективах российской молодежи: 93% опрошенных заявили об уверенности в широких возможностях для раскрытия своего потенциала. О том, что содержание выставки очень понравилось, сказали 85% респондентов, 87% высоко оценили мероприятия выставки.

На презентации исследования побывал политолог Евгений Минченко, который указал: международная выставка-форум «Россия» унаследовала традицию подведения итогов ВДНХ. По мнению политолога, выставка позволяет посетителям остановиться и посмотреть на себя как бы с некоторого расстояния. Люди приходят к пониманию, что ситуация и в регионах, и в промышленности достаточно стабильна. Второе, что они чувствуют, — гордость.

Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР проводилось среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».

#Общество
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