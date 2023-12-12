Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Аренда жилья в Ростове за год подорожала почти на 18%. Из-за этого вопрос о покупке собственной квартиры стал еще острее. Ростовчане вынуждены балансировать между растущими процентными ставками на вторичное жилье и льготными программами на дорожающие новостройки, которые должны закрыться с 1 июля 2024 года. В будущем Минфин намерен ужесточить требования к выдаче кредитов с господдержкой. Эксперты прогнозируют, что это может привести к уходу с рынка до 30% покупателей, а также существенному уменьшению числа квартир, соответствующих требованиям программы.
Не удивительно, что сейчас, как и всегда в декабре, наблюдается всплеск покупательской активности на рынке недвижимости. Какое жилье приобретают чаще всего? Какую сумму для этого занимают у банка? И реально ли успеть взять ипотеку до конца года? RostovGazeta задала эти и другие вопросы руководителю Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елене Водяницкой.
— Елена, наблюдается ли традиционный декабрьский рост выдач ипотеки? Можно ли успеть купить квартиру до Нового года?
— Да, количество заявок на ипотеку растет. Уже в ноябре мы увидели увеличение числа заявок на 27%. В декабре эта тенденция усиливается. Купить квартиру в ипотеку до Нового года вполне реально, особенно если у вас уже накоплен минимальный первоначальный взнос. Часто заявку можно подать онлайн, прямо на сайте банка, и быстро получить решение. На сделку можно выйти уже на следующий день после одобрения.
— Что сейчас, в конце года, чаще берут в ипотеку — первичку или вторичку?
— Если в начале 2023 года преобладали заявки на вторичку, то к декабрю доля заявок на ипотеку на первичку достигла практически 90% от общего числа. Мы прогнозируем, что на этом уровне она сохранится и в начале 2024 года.
— Какие ипотечные программы пользуются сейчас наибольшим спросом среди ростовчан?
— Наиболее популярны льготные программы — «Семейная ипотека» и Госпрограмма 2020-2024. Ставки по ним более чем в два раза ниже, чем по стандартным программам, а значит, меньше и размер ежемесячного платежа, который берет на себя заемщик.
— На какие суммы оформляют ипотеку в Ростове-на-Дону в сентябре–декабре 2023 года?
— Разница в среднем чеке невелика. По семейной ипотеке он составляет 4,7 млн рублей, по Госпрограмме 2020-2024 — 4,3 млн рублей. Покупку вторички чаще всего оформляют по стандартным программам, в этом случае средний чек — 4,4 млн рублей. Наиболее высокий средний чек — по программе коммерческой ипотеки. Он превысил 20 млн рублей. По ней ростовчане приобретают коммерческие помещения для сдачи в аренду и для ведения собственного бизнеса — магазинов, пунктов доставки, кафе, салонов.