Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?

Аренда жилья в Ростове за год подорожала почти на 18%. Из-за этого вопрос о покупке собственной квартиры стал еще острее. Ростовчане вынуждены балансировать между растущими процентными ставками на вторичное жилье и льготными программами на дорожающие новостройки, которые должны закрыться с 1 июля 2024 года. В будущем Минфин намерен ужесточить требования к выдаче кредитов с господдержкой. Эксперты прогнозируют, что это может привести к уходу с рынка до 30% покупателей, а также существенному уменьшению числа квартир, соответствующих требованиям программы.