«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Напомним, что во многих районах городах образовался гололед, с которым пока не получается справиться. Он оказался поверх распределенных по тротуарам реагентов.
На одной из улиц дети с трудом добирались до школы, так как они падали и продолжали путь на четвереньках. Некоторые помогали другим, очень неуверенно стоя на ногах.
«Могли бы и дома детей оставить», — написали пользователи в комментариях.
«Какой беспредел в нашем городе», — сообщили ростовчане.
«Позор коммунальным службам», — заявили местные жители.
Добавим, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда.