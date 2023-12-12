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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках

«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках

12 декабря 2023, 12:28
Фото: Pxhere
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках

Детям в Ростове-на-Дону приходится ползти на четвереньках из-за гололеда

В Ростове-на-Дону из-за сильного гололеда падают дети на тротуарах и не могут спокойно идти, сообщили очевидцы в соцсетях.

Напомним, что во многих районах городах образовался гололед, с которым пока не получается справиться. Он оказался поверх распределенных по тротуарам реагентов.

На одной из улиц дети с трудом добирались до школы, так как они падали и продолжали путь на четвереньках. Некоторые помогали другим, очень неуверенно стоя на ногах.

Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда
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На одной из улиц дети с трудом добирались до школы, так как они падали и продолжали путь на четвереньках.
Видео: t.me/bazabazon/

«Могли бы и дома детей оставить», — написали пользователи в комментариях.

«Какой беспредел в нашем городе», — сообщили ростовчане.

«Позор коммунальным службам», — заявили местные жители.

Добавим, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда.

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