Проект «Заработаем вместе» реализуется в Сахалинской области

— Работать в этой сфере непросто: далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать и выполнять свои функции как таковые, предоставляя полный набор социальных услуг, — говорит она. — Эту профессию выбирают по зову души и сердца. Это трудоемкая и серьезная работа, где навыки и опыт нужно развивать. О такой возможности я узнала от предприятия и с удовольствием буду повышать свою квалификацию.