Прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал имена ведущих, которые будут проводить прямую линию с Владимиром Путиным. Сам Песков будет вести пресс-конференцию в качестве модератора, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В этот раз «Прямая линия» и большая пресс-конференция Путина будут объединены в одно мероприятие, которое состоится 14 декабря. Ожидается, что президент сам выберет вопросы, которые будет отвечать в прямом эфире.
Пресс-секретарь президента сообщил журналистам: «Ежегодную пресс-конференцию, как всегда, проведет пресс-секретарь президента… Прямую линию будут модерировать двое ведущих: Екатерина Березовская с „Первого канала“ и Павел Зарубин с „России 1“ и ВГТРК».
Вопросы от граждан России обрабатывают активисты Народного Фронта. Чтобы задать свой вопрос президенту, можно воспользоваться номером телефона, оставить обращение на сайте moskva-putinu.ru, отправить СМС на номер 04040 или воспользоваться специальными сообществами в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Предыдущая прямая линия с президентом России состоялась 30 июня 2021 года. Тогда граждане задавали множество вопросов о коронавирусе и пандемии. На предстоящей пресс-конференции ожидаются вопросы о проведении специальной военной операции и социальной политике государства.
Это будет двадцатая прямая линия, которая будет показана на телеэкранах. Первая пресс-конференция с российским лидером состоялась 24 декабря 2001 года.