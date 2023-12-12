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Прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят

Прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят

12 декабря 2023, 12:22
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о проведении прямой линии с Владимиром Путиным, которую модерируют Екатерина Березовская и Павел Зарубин, предполагается, что вопросы граждан будут касаться специальной военной операции и социальной политики государства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал имена ведущих, которые будут проводить прямую линию с Владимиром Путиным. Сам Песков будет вести пресс-конференцию в качестве модератора, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этот раз «Прямая линия» и большая пресс-конференция Путина будут объединены в одно мероприятие, которое состоится 14 декабря. Ожидается, что президент сам выберет вопросы, которые будет отвечать в прямом эфире.

Пресс-секретарь президента сообщил журналистам: «Ежегодную пресс-конференцию, как всегда, проведет пресс-секретарь президента… Прямую линию будут модерировать двое ведущих: Екатерина Березовская с „Первого канала“ и Павел Зарубин с „России 1“ и ВГТРК».

Вопросы от граждан России обрабатывают активисты Народного Фронта. Чтобы задать свой вопрос президенту, можно воспользоваться номером телефона, оставить обращение на сайте moskva-putinu.ru, отправить СМС на номер 04040 или воспользоваться специальными сообществами в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Предыдущая прямая линия с президентом России состоялась 30 июня 2021 года. Тогда граждане задавали множество вопросов о коронавирусе и пандемии. На предстоящей пресс-конференции ожидаются вопросы о проведении специальной военной операции и социальной политике государства.

Это будет двадцатая прямая линия, которая будет показана на телеэкранах. Первая пресс-конференция с российским лидером состоялась 24 декабря 2001 года.

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