Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Из-за гололеда и сильного ветра без электричества остаются 150 тысяч человек. В том числе в Ростове, Таганроге, Неклиновском, Азовском районах.
«Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что к восстановительным работам привлекли почти 500 специалистов, которые используют 202 единицы техники. Кроме того, дополнительно в регион направили более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.
Сейчас хотят запитать дома через резервные источники. О сроках завершения восстановительных работ информации нет.
Ранее ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону.