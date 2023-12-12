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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Ростовской области назвали причину введенного режима ЧС

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря

12 декабря 2023, 14:06
Фото: Россети-Юг
В Ростовской области назвали причину введенного режима ЧС
В Аксае и Аксайском районе во вторник, 12 декабря, ввели режим ЧС из-за массовых отключений света, сообщил губернатор Василий Голубев.

Из-за гололеда и сильного ветра без электричества остаются 150 тысяч человек. В том числе в Ростове, Таганроге, Неклиновском, Азовском районах.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС», — прокомментировал губернатор.

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Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабряРежим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Фото: Россети-Юг

Он добавил, что к восстановительным работам привлекли почти 500 специалистов, которые используют 202 единицы техники. Кроме того, дополнительно в регион направили более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.

Сейчас хотят запитать дома через резервные источники. О сроках завершения восстановительных работ информации нет.

Ранее ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону.

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