rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Из-за гололеда: власти объявили в Ростове режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности впервые объявили в Ростове из-за сильного гололеда

12 декабря 2023, 07:28
Фото: 1MI
Из-за гололеда: власти объявили в Ростове режим повышенной готовности
Службы ЖКХ в Ростове работают круглосуточно из-за гололеда, заверяет глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове действует штормовое предупреждение из-за гололеда. Власти города заверяют, что наледь впервые стала причиной объявления соответствующего предупреждения.

В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря
Узнать подробнее

Горожане жалуются, что дороги и тротуары от гололеда не убирают, а потому передвигаться по Ростову сейчас крайне опасно. Чиновники парируют, что службы ЖКХ переведены на круглосуточную работу, а на борьбу со льдом потратили более 500 тонн реагентов. В уборке, по словам властей, задействовали почти 700 человек. Дворы убирают более двух тысяч дворников от УК. Контролируют же работу коммунальных служб специальные мониторинговые группы.

Напомним, школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда. Власти заявили, что дети могут получить травмы на льду по пути в учебные заведения.

Ранее в Ростове в травмпункты обратились 80 человек из-за гололеда.

Читайте также:
В Ростовской области пострадал 8-летний пассажир слетевшего с трассы автомобиля«Ребятам не завидую»: альпинисты в Ростове моют окна, несмотря на ледяной дождьШколы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане опустошили полки с яйцами по 200 рублей в магазинах
Сегодня, 05:36
Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове
Сегодня, 07:10
Два человека сгорели заживо, пытаясь потушить пожар в Батайске
Сегодня, 06:43
В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря
Сегодня, 06:42
Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов
Сегодня, 06:26