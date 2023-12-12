Режим повышенной готовности впервые объявили в Ростове из-за сильного гололеда

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Ростове действует штормовое предупреждение из-за гололеда. Власти города заверяют, что наледь впервые стала причиной объявления соответствующего предупреждения.
Горожане жалуются, что дороги и тротуары от гололеда не убирают, а потому передвигаться по Ростову сейчас крайне опасно. Чиновники парируют, что службы ЖКХ переведены на круглосуточную работу, а на борьбу со льдом потратили более 500 тонн реагентов. В уборке, по словам властей, задействовали почти 700 человек. Дворы убирают более двух тысяч дворников от УК. Контролируют же работу коммунальных служб специальные мониторинговые группы.
Напомним, школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда. Власти заявили, что дети могут получить травмы на льду по пути в учебные заведения.
Ранее в Ростове в травмпункты обратились 80 человек из-за гололеда.