Режим повышенной готовности впервые объявили в Ростове из-за сильного гололеда

Горожане жалуются, что дороги и тротуары от гололеда не убирают, а потому передвигаться по Ростову сейчас крайне опасно. Чиновники парируют, что службы ЖКХ переведены на круглосуточную работу, а на борьбу со льдом потратили более 500 тонн реагентов. В уборке, по словам властей, задействовали почти 700 человек. Дворы убирают более двух тысяч дворников от УК. Контролируют же работу коммунальных служб специальные мониторинговые группы.