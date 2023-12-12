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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Россия отказалась о генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

Россия отказалась о генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

12 декабря 2023, 06:24
Фото: Pxhere
Россия отказалась о генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону
Россия приняла решение отказаться генконсульства Румынии на территории Ростова-на-Дону, сказано в распоряжении правительства РФ.

В распоряжении говорится, что было принято предложение МИДа о денонсации соглашения между властями двух стран об открытии генконсульства. Оно было заключено в 2005 году.

Теперь МИД уведомит Румынию о принятом решении. Его причины в документе не раскрываются.

Генконсульство Белоруссии появится в Ростове-на-Дону
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Ранее стало известно, что генконсульство Белоруссии должно открыться в донской столице. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что Ростовский пивзавод «Балтики» потеряет возможность производить пиво «Дон». Дело том, что компания Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с этой структурой.

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