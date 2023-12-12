Россия отказалась о генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:27
В распоряжении говорится, что было принято предложение МИДа о денонсации соглашения между властями двух стран об открытии генконсульства. Оно было заключено в 2005 году.
Теперь МИД уведомит Румынию о принятом решении. Его причины в документе не раскрываются.
Ранее стало известно, что генконсульство Белоруссии должно открыться в донской столице. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что Ростовский пивзавод «Балтики» потеряет возможность производить пиво «Дон». Дело том, что компания Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с этой структурой.