Россияне скупают игрушки, электронику и одежду в преддверии Нового года

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Близится Новый год, и россияне активно скупают подарки для своих близких. Согласно информации от предпринимателя Евгения Трифонова, наибольший спрос сейчас наблюдается на электронику, одежду и товары для дома. Это связано с традициями празднования и подготовкой к новогодним торжествам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На маркетплейсах особенно вырос спрос на различные новогодние атрибуты, такие как искусственные елки, гирлянды и мишура. Очень популярна также подарочная продукция, включая сувениры и упаковку. Кроме того, многие покупают игрушки, электронику, бытовую технику и товары для дома и кухни. Например, наборы посуды, белье, дозаторы для бытовой химии и различные категории одежды.
Также следует отметить, что на маркетплейсах проводятся финальные распродажи года, поэтому спрос на большинство товаров значительно увеличивается. Многие продавцы за ноябрь–декабрь получают выручку, которая сопоставима с общей выручкой за все остальные месяцы года вместе взятые. Однако после последних дней декабря спрос начинает падать, так как к Новому году товары уже не успевают быть доставлены. А после праздников большинство людей отдыхает и не интересуется покупками.