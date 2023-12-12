Россияне скупают игрушки, электронику и одежду в преддверии Нового года

Также следует отметить, что на маркетплейсах проводятся финальные распродажи года, поэтому спрос на большинство товаров значительно увеличивается. Многие продавцы за ноябрь–декабрь получают выручку, которая сопоставима с общей выручкой за все остальные месяцы года вместе взятые. Однако после последних дней декабря спрос начинает падать, так как к Новому году товары уже не успевают быть доставлены. А после праздников большинство людей отдыхает и не интересуется покупками.