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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

Россияне скупают игрушки, электронику и одежду в преддверии Нового года

Россияне скупают игрушки, электронику и одежду в преддверии Нового года

12 декабря 2023, 11:47
Фото: Midjourney
Селлер WB Трифонов уточнил, что прирост продаж прослеживается во многих категориях, но спад начинается после 25 декабря, так как доставка товаров до Нового года становится невозможной, а после праздников большинство граждан отдыхает и не занимается покупками.

Близится Новый год, и россияне активно скупают подарки для своих близких. Согласно информации от предпринимателя Евгения Трифонова, наибольший спрос сейчас наблюдается на электронику, одежду и товары для дома. Это связано с традициями празднования и подготовкой к новогодним торжествам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На маркетплейсах особенно вырос спрос на различные новогодние атрибуты, такие как искусственные елки, гирлянды и мишура. Очень популярна также подарочная продукция, включая сувениры и упаковку. Кроме того, многие покупают игрушки, электронику, бытовую технику и товары для дома и кухни. Например, наборы посуды, белье, дозаторы для бытовой химии и различные категории одежды.

Также следует отметить, что на маркетплейсах проводятся финальные распродажи года, поэтому спрос на большинство товаров значительно увеличивается. Многие продавцы за ноябрь–декабрь получают выручку, которая сопоставима с общей выручкой за все остальные месяцы года вместе взятые. Однако после последних дней декабря спрос начинает падать, так как к Новому году товары уже не успевают быть доставлены. А после праздников большинство людей отдыхает и не интересуется покупками.

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