Ростовчане опустошили полки с яйцами по 200 рублей в магазинах

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В одной из торговых сетей с полок магазинов исчезли яйца, даже которые стоят 200 рублей. Вероятно, горожане активно готовятся к новогодним праздникам.
«Ростовчане опустошили полки с яйцами в магазине на Благодатной. Скупили яйца даже по 200 рублей за 15 штук», — заявили горожане.
В комментариях пользователи вспомнили, как ранее горожане скупали в магазинах гречку и сахар.
«Помню летом 10 яиц за 57 рублей брал», — заявили ростовчане.
«Обойдемся без яиц, спасибо», — пишут местные жители.
«Люди уже к Новому году готовятся. Интересно, на сколько же взлетят цены?», — поинтересовались ростовчане. Местные жители также рассказали, что в других магазинах нет проблем с яйцами.
Ранее стало известно, что Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область.