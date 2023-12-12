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Ростовчане опустошили полки с яйцами по 200 рублей в магазинах

Ростовчане опустошили полки с яйцами по 200 рублей в магазинах

12 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону начинают закупаться яйцами и опустошают полки магазинов, сообщили покупатели в соцсетях.

В одной из торговых сетей с полок магазинов исчезли яйца, даже которые стоят 200 рублей. Вероятно, горожане активно готовятся к новогодним праздникам.

«Ростовчане опустошили полки с яйцами в магазине на Благодатной. Скупили яйца даже по 200 рублей за 15 штук», — заявили горожане.

В комментариях пользователи вспомнили, как ранее горожане скупали в магазинах гречку и сахар.

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«Помню летом 10 яиц за 57 рублей брал», — заявили ростовчане.

«Обойдемся без яиц, спасибо», — пишут местные жители.

«Люди уже к Новому году готовятся. Интересно, на сколько же взлетят цены?», — поинтересовались ростовчане. Местные жители также рассказали, что в других магазинах нет проблем с яйцами.

Ранее стало известно, что Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Магазины#Яйца#Закупка#Новогодние праздники
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