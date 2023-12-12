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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:47

Ростовчане скупили всю соль в магазинах из-за страшного гололеда

Ростовчане скупили всю соль в магазинах из-за страшного гололеда

12 декабря 2023, 10:28
Фото: 1MI
Ростовчане скупили всю соль в магазинах из-за страшного гололеда
В Ростове-на-Дону с полок магазинов почти полностью пропала соль, так как горожане скупают ее из-за гололеда, сообщили покупатели в соцсетях.

Напомним, что в городе обледенели дороги из-за дождя и низкой температуры. Реагенты не справляются, так как над ними образовалась корка льда.

А в больницы с травмами попали десятки человек, которые упали на улицах. Несмотря на то, что коммунальщики работают в круглосуточном режиме, тротуары все еще скользкие.

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Ростовчане написали, что местные жители скупили всю соль в магазинах для самостоятельной борьбы с гололедом.Ростовчане написали, что местные жители скупили всю соль в магазинах для самостоятельной борьбы с гололедом.
Ростовчане написали, что местные жители скупили всю соль в магазинах для самостоятельной борьбы с гололедом.
Фото: КВУ Шахты

Ростовчане написали, что местные жители скупили почти всю соль в некоторых магазинах для самостоятельной борьбы с гололедом.

«В районе проспекта Ставского и улицы Профсоюзной не смогли найти в окрестных магазинах обычную соль, чтобы посыпать подходы к своему дому. Осталась только дорогая йодированная и морская», — заявили горожане.

Добавим, что на этой неделе в городе прогнозируют дожди, которые могут привести к аналогичной ситуации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Гололед#Дороги#Ростов#Температура#Травмы#Коммунальщики#Тротуары#Улица Профсоюзная#Больницы
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