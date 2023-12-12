Ростовчане скупили всю соль в магазинах из-за страшного гололеда

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Напомним, что в городе обледенели дороги из-за дождя и низкой температуры. Реагенты не справляются, так как над ними образовалась корка льда.
А в больницы с травмами попали десятки человек, которые упали на улицах. Несмотря на то, что коммунальщики работают в круглосуточном режиме, тротуары все еще скользкие.
Ростовчане написали, что местные жители скупили почти всю соль в некоторых магазинах для самостоятельной борьбы с гололедом.
«В районе проспекта Ставского и улицы Профсоюзной не смогли найти в окрестных магазинах обычную соль, чтобы посыпать подходы к своему дому. Осталась только дорогая йодированная и морская», — заявили горожане.
Добавим, что на этой неделе в городе прогнозируют дожди, которые могут привести к аналогичной ситуации.