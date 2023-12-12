Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году

Аналитики подводят итоги самых обсуждаемых событий, явлений и личностей в России и мире в уходящем году. В РФ наиболее влиятельным инфлюенсером оказался музыкант MACAN. Второе место отошло ростовчанину Басте. Он смог обогнать в этом рейтинге певца SHAMAN. Тот оказался лишь на третьей позиции по популярности.