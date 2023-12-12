rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году

Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году

12 декабря 2023, 10:32
Фото: Gazgolder/cc by sa 4.0/wiki
Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году
Рэпер Баста оказался одним из самых обсуждаемых инфлюенсеров уходящего года, соответствующее исследование проводили «ВКонтакте» и Brand Analytics.

Аналитики подводят итоги самых обсуждаемых событий, явлений и личностей в России и мире в уходящем году. В РФ наиболее влиятельным инфлюенсером оказался музыкант MACAN. Второе место отошло ростовчанину Басте. Он смог обогнать в этом рейтинге певца SHAMAN. Тот оказался лишь на третьей позиции по популярности.

Казаки в Ростовской области заявили, что не принимали певца Shaman в свои ряды
Узнать подробнее

Среди зарубежных знаменитостей наиболее влиятельным оказался бизнесмен Илон Маск. Также в сети активно обсуждали певиц Мадонну и Леди Гагу.

Ранее стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы.

Читайте также:
Ростовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в ПетербургеСтал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративыГонорар ростовчанина Басты за концерты вырос на 60% с начала СВО
#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Вакуленко Василий Михайлович#Последние новости Ростова на сегодня#Баста#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
Сегодня, 14:28
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Сегодня, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Сегодня, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Сегодня, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Сегодня, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Сегодня, 11:09