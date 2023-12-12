Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Аналитики подводят итоги самых обсуждаемых событий, явлений и личностей в России и мире в уходящем году. В РФ наиболее влиятельным инфлюенсером оказался музыкант MACAN. Второе место отошло ростовчанину Басте. Он смог обогнать в этом рейтинге певца SHAMAN. Тот оказался лишь на третьей позиции по популярности.
Среди зарубежных знаменитостей наиболее влиятельным оказался бизнесмен Илон Маск. Также в сети активно обсуждали певиц Мадонну и Леди Гагу.
Ранее стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы.