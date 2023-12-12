Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды

Корреспондент с места событий рассказал, что в больнице находились буквально десятки дончан, ожидающих приема у травмотолога. Некоторые пострадавшие лежали на носилках, у части из них оказались забинтованы головы и конечности, кроме того, среди них очень много пожилых людей. От дончан поступили сообщения, что в БСМП-2 людям приходится лежать в коридорах, чтобы дождаться помощи медиков.