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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды

Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды

12 декабря 2023, 14:28
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
В Ростовской области дончане закупаются солью и оказываются в травмотологии по пути на работу, пока энергетики борются с массовыми отключениями электричества из-за ледяного дождя и штормового ветра.

Соляная тропа

Во вторник, 12 декабря, стало известно, что в Ростове из магазинов стали стремительно пропадать запасы соли.

Горожане жалуются, что соль раскупают из-за борьбы с гололедом, сковавшим улицы Ростова за последние несколько дней. Ночью город поливает ледяным дождем, который с наступлением заморозков превращается в толстый слой льда. Ростов

Ростовчане надеются, что соль поможет избавиться от льда и сделает улицы и тротуары более безопасными для пешеходов.

«В районе проспекта Ставского и улицы Профсоюзной не смогли найти в окрестных магазинах обычную соль, чтобы посыпать подходы к своему дому. Осталась только дорогая йодированная и морская», — сообщили жители Ростова-на-Дону.

Ростовчане надеются, что соль поможет избавиться от льда и сделает улицы и тротуары более безопасными для пешеходов.Ростовчане надеются, что соль поможет избавиться от льда и сделает улицы и тротуары более безопасными для пешеходов.
Ростовчане надеются, что соль поможет избавиться от льда и сделает улицы и тротуары более безопасными для пешеходов.
Фото: rostov-gorod.ru

Здравствуйте, доктор

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что в Ростове-на-Дону в больнице скорой медицинской помощи образовались огромные очереди из пострадавших от гололеда горожан.

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Корреспондент с места событий рассказал, что в больнице находились буквально десятки дончан, ожидающих приема у травмотолога. Некоторые пострадавшие лежали на носилках, у части из них оказались забинтованы головы и конечности, кроме того, среди них очень много пожилых людей. От дончан поступили сообщения, что в БСМП-2 людям приходится лежать в коридорах, чтобы дождаться помощи медиков.

«Обратились более 100 человек, врачей не хватает. Они работают сверх своих возможностей», — сообщили ростовчане, заметив, что нынешняя погода абсолютно непригодна для безопасного движения по улицам.

Корреспондент с места событий рассказал, что в больнице находились буквально десятки дончан, ожидающих приема у травмотолога.Корреспондент с места событий рассказал, что в больнице находились буквально десятки дончан, ожидающих приема у травмотолога.
Корреспондент с места событий рассказал, что в больнице находились буквально десятки дончан, ожидающих приема у травмотолога.
Фото: rostovgazeta.ru

Воды нет, тепла нет, света нет, льда — навалом

Самой важной новостью дня стало сообщение жителей Аксая, которые остались без света, мобильной связи, воды и электричества.

По словам местных жителей, перебои с электроснабжением создали риски для дончан, работающих дистанционно, ведь без электричества и мобильной связи они не могут выполнять собственные профессиональные обязанности.

Кроме того, отсутствие электроснабжения вывело из строя насосы, что привело к перебоям водо- и теплоснабжения жилых домов и даже одного детского сада.

Позднее в ПАО «Россети Юг» заявили, что неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электричества на территории Аксайского, Багаевского, Боковского, Веселовского, Каменского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Октябрьского, Родионово-Несветайского, Сальского, Тарасовского и Чертковского районов. Для ремонта задействовали 20 бригад с 20 единицами спецтехники.

Позднее в ПАО «Россети Юг» заявили, что неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электричества
Видео: Россети-Юг

Даже спустя несколько часов часть дончан до сих пор остаются без света.

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