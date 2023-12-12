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Published Сегодня, 15:08

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Северный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололеда

Северный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололеда

12 декабря 2023, 15:08
Фото: 1MI
Северный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололеда
В Ростове сильный гололед стал причиной девятибалльной пробки на Северном обходе, подробности появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Во вторник, 12 декабря, автомобилисты сообщили об огромном заторе на Северном обходе Ростова. По их словам, пробка сковала все 37 километров обхода от трассы Е58 до Новочеркасского шоссе в обе стороны. На проезд этого участка протяженностью 37 километров, согласно данным сервиса «Карты», потребуется не менее двух часов 53 минут, с объездом через Ростов и большим «крюком» время проезда пробки можно сократить на 40 минут.

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Во вторник, 12 декабря, автомобилисты сообщили об огромном заторе на Северном обходе Ростова.Во вторник, 12 декабря, автомобилисты сообщили об огромном заторе на Северном обходе Ростова.
Во вторник, 12 декабря, автомобилисты сообщили об огромном заторе на Северном обходе Ростова.
Фото: Яндекс.Карты

Автомобилистам рекомендуется отказаться от дальних поездок и строго соблюдать правила ПДД, чтобы не создавать аварийную ситуацию во время гололедицы и непогоды. В регионе действует штормовое предупреждение, опасная ситуация на дорогах сохранится как минимум до вечера 13 декабря.

Фото: Яндекс Карты

Ранее в Ростове из-за гололеда взвинтили цены на такси.

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