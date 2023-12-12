Северный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололеда

Во вторник, 12 декабря, автомобилисты сообщили об огромном заторе на Северном обходе Ростова. По их словам, пробка сковала все 37 километров обхода от трассы Е58 до Новочеркасского шоссе в обе стороны. На проезд этого участка протяженностью 37 километров, согласно данным сервиса «Карты», потребуется не менее двух часов 53 минут, с объездом через Ростов и большим «крюком» время проезда пробки можно сократить на 40 минут.