Школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Глава администрации Донецка Роман Кураев написал в Telegram, что из-за ухудшения погодных условий и сильного гололеда приняли решение о дистанционном обучении школьников. Он попросил родителей ограничить перемещения детей по городу, чтобы они не получили травмы.
В мэрии Новочеркасска рассказали, что на дистанционку перевели 19 школ по причине неблагоприятной погоды. Это связано с ледяным дождем, который прошел 11 декабря.
В штатном режиме продолжат работать три образовательных учреждения №7, №10 и №23. Не поменялось расписания и у детских садов.
Сейчас коммунальщики продолжают работать над ликвидацией последствий стихии.
Напомним, что в Ростове в травмпункты обратились 80 человек из-за гололеда.