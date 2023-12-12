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Школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда

Школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда

12 декабря 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Новочеркасске и Донецке дети некоторое время будут учиться в дистанционном режиме из-за непогоды, сообщили местные власти.

Глава администрации Донецка Роман Кураев написал в Telegram, что из-за ухудшения погодных условий и сильного гололеда приняли решение о дистанционном обучении школьников. Он попросил родителей ограничить перемещения детей по городу, чтобы они не получили травмы.

В мэрии Новочеркасска рассказали, что на дистанционку перевели 19 школ по причине неблагоприятной погоды. Это связано с ледяным дождем, который прошел 11 декабря.

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В штатном режиме продолжат работать три образовательных учреждения №7, №10 и №23. Не поменялось расписания и у детских садов.

Сейчас коммунальщики продолжают работать над ликвидацией последствий стихии.

Напомним, что в Ростове в травмпункты обратились 80 человек из-за гололеда.

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