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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за гололеда на сутки

Штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда продлили на 13 декабря

12 декабря 2023, 12:23
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за гололеда на сутки

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололеда 13 декабря

В Ростовской области штормовое предупреждение из-за гололеда будет действовать до вечера 13 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Во вторник, 12 декабря, дончан предупредили, что в Ростовской области сохраняются неблагоприятные метеоявления. До вечера среды, 13 декабря, в Ростовской области ожидается гололед на дорогах с сильным восточным ветром скоростью до 18 метров в секунду.

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Жителям Ростовской области стоит быть крайне осторожными во время движения по улицам, обязательно надевать нескользящую обувь или ледоступы, чтобы избежать падения.Жителям Ростовской области стоит быть крайне осторожными во время движения по улицам, обязательно надевать нескользящую обувь или ледоступы, чтобы избежать падения.
Жителям Ростовской области стоит быть крайне осторожными во время движения по улицам, обязательно надевать нескользящую обувь или ледоступы, чтобы избежать падения.
Фото: rostov-gorod

Жителям Ростовской области стоит быть крайне осторожными во время движения по улицам, обязательно надевать нескользящую обувь или ледоступы, чтобы избежать падения. Кроме того, пешеходам следует избегать деревьев, ЛЭП и рекламных щитов, способных обрушиться под порывами ветра.

Ранее в центре Ростова на Пушкинской рухнуло дерево и оборвало новогодние гирлянды.

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