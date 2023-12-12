Штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда продлили на 13 декабря

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Во вторник, 12 декабря, дончан предупредили, что в Ростовской области сохраняются неблагоприятные метеоявления. До вечера среды, 13 декабря, в Ростовской области ожидается гололед на дорогах с сильным восточным ветром скоростью до 18 метров в секунду.
Жителям Ростовской области стоит быть крайне осторожными во время движения по улицам, обязательно надевать нескользящую обувь или ледоступы, чтобы избежать падения. Кроме того, пешеходам следует избегать деревьев, ЛЭП и рекламных щитов, способных обрушиться под порывами ветра.
Ранее в центре Ростова на Пушкинской рухнуло дерево и оборвало новогодние гирлянды.