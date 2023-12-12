Штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гололеда продлили на 13 декабря

Жителям Ростовской области стоит быть крайне осторожными во время движения по улицам, обязательно надевать нескользящую обувь или ледоступы, чтобы избежать падения. Кроме того, пешеходам следует избегать деревьев, ЛЭП и рекламных щитов, способных обрушиться под порывами ветра.