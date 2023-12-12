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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Сидят в куртках на уроках: Гимназия в Ростовской области осталась без отопления

Сидят в куртках на уроках: гимназия в Ростовской области осталась без отопления

12 декабря 2023, 07:05
Фото: vk.com/gimn1mill
Сидят в куртках на уроках: Гимназия в Ростовской области осталась без отопления

В Ростовской области родители требуют отменить уроки в гимназии без отопления

В Миллерово Ростовской области дети сидят на уроках в куртках из-за отсутствия в гимназии отопления, об этом родители учеников рассказали местному изданию «Миллеровская ярмарка».

Жители Миллерово сообщили о холодных батареях в гимназии №1. Они написали обращение к местному председателю Собрания депутатов — главе Миллеровского района и по совместительству директору учебного заведения Николаю Пономареву.

Куда жаловаться, если нет отопления
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Родители учеников гимназии сообщают, что все дети — с первого по одиннадцатый класс — вынуждены заниматься в верхней одежде.

«Учителя пытаются объяснить нам, что всему виною ветер, сменивший направление. Но дети, придя домой, рассказали, что батареи в классах тоже холодные, а не только с окон дует», — жалуются местные жители.

Они переживают, что дети, находясь в холодном здании, могут заболеть. Поэтому родители требуют от компетентных органов обратить внимание на проблему и обеспечить отопление или хотя бы перевести детей на дистанционный формат обучения.

В самой гимназии жалобы никак официально не комментировали.

Напомним, школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда.

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