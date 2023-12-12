Сидят в куртках на уроках: Гимназия в Ростовской области осталась без отопления

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Жители Миллерово сообщили о холодных батареях в гимназии №1. Они написали обращение к местному председателю Собрания депутатов — главе Миллеровского района и по совместительству директору учебного заведения Николаю Пономареву.
Родители учеников гимназии сообщают, что все дети — с первого по одиннадцатый класс — вынуждены заниматься в верхней одежде.
«Учителя пытаются объяснить нам, что всему виною ветер, сменивший направление. Но дети, придя домой, рассказали, что батареи в классах тоже холодные, а не только с окон дует», — жалуются местные жители.
Они переживают, что дети, находясь в холодном здании, могут заболеть. Поэтому родители требуют от компетентных органов обратить внимание на проблему и обеспечить отопление или хотя бы перевести детей на дистанционный формат обучения.
В самой гимназии жалобы никак официально не комментировали.
Напомним, школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда.