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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Десятки нарушений: силовики провели новую облаву на мигрантов в Ростовской области

Силовики провели облаву на мигрантов на рынках в Ростовской области

12 декабря 2023, 09:26
Фото: 61.мвд.рф
Десятки нарушений: силовики провели новую облаву на мигрантов в Ростовской области
24 нарушения миграционного законодательства зафиксировали сотрудники полиции в Ростовской области во время рейда на объектах торговли, сообщили в МВД.

Правоохранительные органы проверили торговые объекты в Аксайском районе. Их интересовало соблюдение там миграционного законодательства. Силовики проверили у мигрантов документы и выявили тех, кто трудился на рынках незаконно, а также нелегально прибывал на территории РФ.

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Десятки нарушений: силовики провели новую облаву на мигрантов в Ростовской области
Видео: 61.мвд.рф

Всего задокументировало 24 нарушения. В отношении мигрантов возбудили административных дела.

Сотрудники МВД потребовали от нарушителей урегулировать правовой статус своего пребывания в России, в противном случае им грозит депортация.

Силовые органы в последние месяцы часто устраивают рейды в поисках мигрантов-нелегалов. В крайний раз такие мероприятия проходили неделю назад. Тогда зарегистрировали 16 нарушений.

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