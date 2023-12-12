Силовики провели облаву на мигрантов на рынках в Ростовской области

Правоохранительные органы проверили торговые объекты в Аксайском районе. Их интересовало соблюдение там миграционного законодательства. Силовики проверили у мигрантов документы и выявили тех, кто трудился на рынках незаконно, а также нелегально прибывал на территории РФ.