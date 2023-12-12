Силовики провели облаву на мигрантов на рынках в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Правоохранительные органы проверили торговые объекты в Аксайском районе. Их интересовало соблюдение там миграционного законодательства. Силовики проверили у мигрантов документы и выявили тех, кто трудился на рынках незаконно, а также нелегально прибывал на территории РФ.
Всего задокументировало 24 нарушения. В отношении мигрантов возбудили административных дела.
Сотрудники МВД потребовали от нарушителей урегулировать правовой статус своего пребывания в России, в противном случае им грозит депортация.
Силовые органы в последние месяцы часто устраивают рейды в поисках мигрантов-нелегалов. В крайний раз такие мероприятия проходили неделю назад. Тогда зарегистрировали 16 нарушений.
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