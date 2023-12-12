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Синоптик «Фобос» Котилевская предупредила о метели в Ростовской области

Синоптик «Фобос» Котилевская предупредила о метели в Ростовской области

12 декабря 2023, 07:57
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик «Фобос» Котилевская предупредила о метели в Ростовской области
В ближайшие дни в Ростовской области и других южных регионах ожидаются снегопады и усиление ветра, заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

В Ростовской области прогнозируется ухудшение погоды. Помимо гололеда, в регион придут метели, обильные снегопады, также значительно усилится ветер. Ненастье ждет и соседние регионы.

«Южные регионы России накроют поля фронтальной облачности: здесь пройдут дожди, в низовьях Волги и Дона переходящие в снег», — приводит слова синоптика «Фобос» Алины Котилевской ТАСС.

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Однако к выходным погода выправится. Местами Ростовской области ожидается значительное потепление до +8 градусов. В столице же региона будет облачно, однако столбики термометров будут находиться на отметке около нуля.

Напомним, школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда.

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