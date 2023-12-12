Синоптик «Фобос» Котилевская предупредила о метели в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Ростовской области прогнозируется ухудшение погоды. Помимо гололеда, в регион придут метели, обильные снегопады, также значительно усилится ветер. Ненастье ждет и соседние регионы.
«Южные регионы России накроют поля фронтальной облачности: здесь пройдут дожди, в низовьях Волги и Дона переходящие в снег», — приводит слова синоптика «Фобос» Алины Котилевской ТАСС.
Однако к выходным погода выправится. Местами Ростовской области ожидается значительное потепление до +8 градусов. В столице же региона будет облачно, однако столбики термометров будут находиться на отметке около нуля.
Напомним, школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда.