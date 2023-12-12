ТПП запустила всероссийскую акцию по случаю Дня борьбы с коррупцией

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По случаю Международного дня борьбы с коррупцией под эгидой Торгово-промышленной палаты России прошла ежегодная всероссийская интерактивная акция.
Как считают более 40% опрошенных предпринимателей, коррупция возникает на фоне недостаточно строгого контроля за действиями чиновников, их доходами и расходами.
«Первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы, которая готовится. У нас на сегодняшний день более 1500 документов поступило в палату, это проекты законов, проекты подзаконных актов, решения правительства, решения министерств, ведомств и т. д.», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, со своей стороны, указал, что снижение коррупции достижимо при условии развития цифровых подходов и ведения профилактической работы в органах власти.
«С 1 марта 2023 года вступил в силу стандарт специалиста в сфере предупреждения коррупционных правонарушений. И сегодня мы четко видим и понимаем, что нормативно-правовая база требует сквозного внедрения по всем уровням государственной власти», — напомнил Котяков. Он пояснил, что сказанное относится к региональному и муниципальному уровню, а также к подведомственным Минтруда учреждениям.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, в свою очередь, поделилась итогами 11-го этапа исследования «Бизнес-барометр коррупции», где участвовали около 40 тысяч предпринимателей из восьми федеральных округов страны.
По словам Дыбовой, число предпринимателей, утверждающих, что в своей предпринимательской деятельности они не сталкиваются с коррупцией, постоянно растет. В этом году их уже 46%, добавила Дыбова. Она также подчеркнула, что, учитывая старт с 22%, текущую динамику можно рассматривать как достаточно серьезную.
С другой стороны, по словам Елены Дыбовой, число предпринимателей, которые по-прежнему в той или иной мере сталкиваются с проблемой коррупции, достаточно большое — около 12%. В частности, контрольно-надзорную деятельность все так же оценивают как наиболее коррупционную, подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в рамках акции для студентов юридических факультетов российских вузов состоялся диктант на знание антикоррупционного законодательства и политики.