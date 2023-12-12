ТПП запустила всероссийскую акцию по случаю Дня борьбы с коррупцией

По словам Дыбовой, число предпринимателей, утверждающих, что в своей предпринимательской деятельности они не сталкиваются с коррупцией, постоянно растет. В этом году их уже 46%, добавила Дыбова. Она также подчеркнула, что, учитывая старт с 22%, текущую динамику можно рассматривать как достаточно серьезную.