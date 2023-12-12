Центр содействия трудоустройству выпускников создан на Сахалине

Также Центр содействия трудоустройству выпускников выполняет и другие важные функции: он помогает студентам повысить уровень их конкурентоспособности на рынке труда, информирует будущих молодых специалистов о состоянии и тенденциях; развивает сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; формирует банк данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующему профилю; занимается организация временной занятости студентов, проводит стажировки и практики для будущих сотрудников предприятий. Также Центр взаимодействует с работодателями, центрами занятости населения Сахалинской области, кадровыми агентствами и так далее.