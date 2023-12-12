Центр содействия трудоустройству выпускников создан на Сахалине

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Он призван координировать деятельность служб профориентации и содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Сахалинской области.
— Центр поможет связать воедино школы, колледжи, вузы, словом, все образовательные организации Сахалинской области с предприятиями нашего региона, — рассказала ведущий специалист отдела опережающей подготовки Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Екатерина Малахова. — Это важно, потому что одна из целей работы нашего агентства — профориентация школьников и студентов. Взаимодействуя с предприятиями, мы помогаем в дальнейшем новоиспеченным молодым специалистам трудоустроиться по профессии, не уезжая с Сахалина.
Также Центр содействия трудоустройству выпускников выполняет и другие важные функции: он помогает студентам повысить уровень их конкурентоспособности на рынке труда, информирует будущих молодых специалистов о состоянии и тенденциях; развивает сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; формирует банк данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующему профилю; занимается организация временной занятости студентов, проводит стажировки и практики для будущих сотрудников предприятий. Также Центр взаимодействует с работодателями, центрами занятости населения Сахалинской области, кадровыми агентствами и так далее.