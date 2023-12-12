Тысячи жителей Ростова и Аксая остались без света 12 декабря

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Аксае проблемы начались днем во вторник, 12 сентября, это затронуло десятки улиц. В том числе Вокзальный спуск, переулки Балочный, Бондарчука, Восточный, Гремучий, Дачный, Клубный, Коллективный, Колодезный, Колхозный, Кооперативный. Также света нет в переулках Нарзанный, Партизанский, Пролетарский, Соболева, Спартака, Стахановский.
В данный момент проводятся восстановительные работы, которые должны завершиться в течение нескольких часов. Дополнительно предупреждать об этом не будут.
В Ростове-на-Дону ограничения начались в 12.50 мск, что коснулось улиц Казахской, Смены, Евдокимова, Раздорская. Электрики должны все восстановить за три часа.
Ранее выживальщик дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричества.