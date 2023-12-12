Тысячи жителей Ростова и Аксая остались без света 12 декабря

В Аксае проблемы начались днем во вторник, 12 сентября, это затронуло десятки улиц. В том числе Вокзальный спуск, переулки Балочный, Бондарчука, Восточный, Гремучий, Дачный, Клубный, Коллективный, Колодезный, Колхозный, Кооперативный. Также света нет в переулках Нарзанный, Партизанский, Пролетарский, Соболева, Спартака, Стахановский.