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Published Сегодня, 10:42

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Тысячи жителей Ростова и Аксая остались без света 12 декабря

Тысячи жителей Ростова и Аксая остались без света 12 декабря

12 декабря 2023, 10:42
Фото: vk.com/donenergo
Тысячи жителей Ростова и Аксая остались без света 12 декабря
Из-за аварийных ситуаций без электричества остались улицы в Ростове-на-Дону и Аксае, сообщает Telegram-канал «Донэнерго отключения».

В Аксае проблемы начались днем во вторник, 12 сентября, это затронуло десятки улиц. В том числе Вокзальный спуск, переулки Балочный, Бондарчука, Восточный, Гремучий, Дачный, Клубный, Коллективный, Колодезный, Колхозный, Кооперативный. Также света нет в переулках Нарзанный, Партизанский, Пролетарский, Соболева, Спартака, Стахановский.

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В данный момент проводятся восстановительные работы, которые должны завершиться в течение нескольких часов. Дополнительно предупреждать об этом не будут.

В Ростове-на-Дону ограничения начались в 12.50 мск, что коснулось улиц Казахской, Смены, Евдокимова, Раздорская. Электрики должны все восстановить за три часа.

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