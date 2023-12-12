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В АО СК «РСХБ-Страхование» объем застрахованных площадей вырос на 160%

В АО СК «РСХБ-Страхование» объем застрахованных площадей вырос на 160%

12 декабря 2023, 07:00
Фото: 1MI
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На 30 ноября 2023 года площадь застрахованных в АО СК «РСХБ-Страхование» сельскохозяйственных культур составила 4,2 млн га, из которой на условиях господдержки застраховано 3,9 млн га посевов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 160%.

Увеличение застрахованных посевных площадей обусловлен в том числе востребованностью программы страхования на случай ЧС. По данным НСА, по итогам 9 месяцев 2023 года АО СК «РСХБ-Страхование» является лидером в сегменте страхования на случай ЧС. Из 43 субъектов РФ, в которых осуществлялось страхование от ЧС, страховая компания представлена в 31 регионе. Лидерами по застрахованной от ЧС площади стали Омская, Тамбовская и Самарская области.

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