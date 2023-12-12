В России назвали лучшую компанию в сфере электронной коммерции

По ее словам, сейчас модель классифайдов, то есть онлайн досок объявлений, меняется. Теперь это полноценная электронная платформа с безопасными сделками и попутными сервисами. Доставкой товаров для пользователей занимаются крупнейшие логистические компании, с которыми заключены соглашения. Кроме того, сеть доставки в населенные пункты постоянно расширяется, отметила Грачева.