В России назвали лучшую компанию в сфере электронной коммерции

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В России названы победители ежегодной премии Digital Leaders. Она присуждается компаниям и профессионалам, работающим в сфере цифровых технологий.
«Авито» получил две награды. Так, сервис «Авито Доставка» признали «Продуктом года», а директор транзакционных продуктов Ирина Грачева стала лауреатом в категории «Электронная коммерция». Еще одну награду «Авито» заслужил в номинации «Компания года» в категории «Электронная коммерция» премии «Время инноваций».
«Награды „Продукт года“ и „Компания года“ на премиях Digital Leaders и „Время инноваций“ — это достижение сплоченной и талантливой команды. Мы гордимся нашими успехами и готовы к новым проектам», — сказала Ирина Грачева.
По ее словам, сейчас модель классифайдов, то есть онлайн досок объявлений, меняется. Теперь это полноценная электронная платформа с безопасными сделками и попутными сервисами. Доставкой товаров для пользователей занимаются крупнейшие логистические компании, с которыми заключены соглашения. Кроме того, сеть доставки в населенные пункты постоянно расширяется, отметила Грачева.
В 2023 году у платформы появился цифровой проект для социальной помощи «Авито Польза». Запущена лента вертикальных коротких видеороликов. Это также первый сервис для коммерции, пользователи которой смогут пройти подтверждение профиля с помощью ID банков: Tinkoff и Сбер.