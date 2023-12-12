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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В России назвали лучшую компанию в сфере электронной коммерции

В России назвали лучшую компанию в сфере электронной коммерции

12 декабря 2023, 13:57
Фото: 1MI
Названы победители премии Digital Leaders, сообщает пресс-служба компании «Авито».

В России названы победители ежегодной премии Digital Leaders. Она присуждается компаниям и профессионалам, работающим в сфере цифровых технологий.

«Авито» получил две награды. Так, сервис «Авито Доставка» признали «Продуктом года», а директор транзакционных продуктов Ирина Грачева стала лауреатом в категории «Электронная коммерция». Еще одну награду «Авито» заслужил в номинации «Компания года» в категории «Электронная коммерция» премии «Время инноваций».

«Награды „Продукт года“ и „Компания года“ на премиях Digital Leaders и „Время инноваций“ — это достижение сплоченной и талантливой команды. Мы гордимся нашими успехами и готовы к новым проектам», — сказала Ирина Грачева.

По ее словам, сейчас модель классифайдов, то есть онлайн досок объявлений, меняется. Теперь это полноценная электронная платформа с безопасными сделками и попутными сервисами. Доставкой товаров для пользователей занимаются крупнейшие логистические компании, с которыми заключены соглашения. Кроме того, сеть доставки в населенные пункты постоянно расширяется, отметила Грачева.

В 2023 году у платформы появился цифровой проект для социальной помощи «Авито Польза». Запущена лента вертикальных коротких видеороликов. Это также первый сервис для коммерции, пользователи которой смогут пройти подтверждение профиля с помощью ID банков: Tinkoff и Сбер.

#Общество
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