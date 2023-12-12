В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Во вторник, 12 декабря, Алексей Логвиненко рассказал, что в Ростове коммунальные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. Только за вторник экстренные службы и коммунальщики получили 39 заявок, касающихся падения обледеневших деревьев и обрыва линий ЛЭП. В работах задействовали пять расчетов спасателей и ремонтников ресурсоснабжающих организаций.
Кроме того, по словам главы администрации, из-за аварии на высоковольтной линии в Аксайском районе без света остались ростовчан, проживающие в Пролетарском и Первомайском районе.
По последним данным, в городе обесточены около 200 домов, семь школ, четыре детских сада и три котельные, которые обеспечивают отопление 147 многоквартирных домов. Устранением последствий аварии заняты бригады «Ростовэнерго».
«Управлению образования поручил, чтобы классные руководители связались с родителями школьников и рекомендовали им по возможности оставить детей дома», — добавил Алексей Логвиненко.
Ранее стало известно, что из-за непогоды в Ростовской области света лишились жители 13 районов.