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Published Сегодня, 17:08

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В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ

В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ

12 декабря 2023, 17:08
Фото: 1MI
В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ
В Ростове из-за аварии на электросетях уже несколько часов без света и тепла остаются жители 200 домов, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Во вторник, 12 декабря, Алексей Логвиненко рассказал, что в Ростове коммунальные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. Только за вторник экстренные службы и коммунальщики получили 39 заявок, касающихся падения обледеневших деревьев и обрыва линий ЛЭП. В работах задействовали пять расчетов спасателей и ремонтников ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, по словам главы администрации, из-за аварии на высоковольтной линии в Аксайском районе без света остались ростовчан, проживающие в Пролетарском и Первомайском районе.

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По последним данным, в городе обесточены около 200 домов, семь школ, четыре детских сада и три котельные, которые обеспечивают отопление 147 многоквартирных домов. Устранением последствий аварии заняты бригады «Ростовэнерго».

«Управлению образования поручил, чтобы классные руководители связались с родителями школьников и рекомендовали им по возможности оставить детей дома», — добавил Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в Ростовской области света лишились жители 13 районов.

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