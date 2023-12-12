В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ

Во вторник, 12 декабря, Алексей Логвиненко рассказал, что в Ростове коммунальные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. Только за вторник экстренные службы и коммунальщики получили 39 заявок, касающихся падения обледеневших деревьев и обрыва линий ЛЭП. В работах задействовали пять расчетов спасателей и ремонтников ресурсоснабжающих организаций.