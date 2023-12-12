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В Ростове-на-Дону открыли Горячую линию из-за гололеда

В Ростове-на-Дону открыли горячую линию из-за гололеда

12 декабря 2023, 07:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону открыли Горячую линию из-за гололеда
В Ростове-на-Дону создали горячую линию для жалоб местных жителей на гололед, сообщили в городской администрации.

Горожане могут рассказать о неудовлетворительной уборке города по телефону 244-26-64. Также можно обращаться, если управляющие организации халатно относятся к обязанностям по уборке территорий. На данный момент зарегистрировали более 350 таких фактов, теперь будут приняты меры.

Сейчас все коммунальщики работают 24 часа в сутки, для обработки города задействовали более 110 единиц техники. Вместе с этим трудятся свыше двух тысяч дворников.

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«После ледяного дождя реагент справился со своим назначением на дорогах. На тротуарах его покрыл трехмиллиметровый слой льда», — уточнили в администрации.

Напомним, что из-за ледяного дождя дороги и тротуары превратились в лед, из-за чего падают люди. Всего в травмпункты обратились десятки человек.

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