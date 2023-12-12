В Ростове-на-Дону открыли Горячую линию из-за гололеда

Горожане могут рассказать о неудовлетворительной уборке города по телефону 244-26-64. Также можно обращаться, если управляющие организации халатно относятся к обязанностям по уборке территорий. На данный момент зарегистрировали более 350 таких фактов, теперь будут приняты меры.