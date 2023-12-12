В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Напомним, что в городе обледенели дороги и тротуары из-за ледяного дождя. Это затрудняет движение автомобилистов и приводит к пробкам, а также увеличению стоимости такси.
К примеру, сейчас придется потратить от 500 до 855 рублей, чтобы доехать от Батайска до улицы Большой Садовой. Ехать придется примерно 20 минут.
Проезд от Малиновского до Большой Садовой будет стоить дороже 500 рублей. Примерно в 600 рублей обойдется проезд от Стачки до Максима Горького, это шесть километров пути.
Добавим, что из-за гололеда в травмпункты обратились 80 человек, в том числе несовершеннолетние. А школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за непогоды.