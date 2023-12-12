rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря

В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря

12 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря
В Ростове-на-Дону увеличилась стоимость поездок в такси из-за обледеневших дорог, следует из данных служб заказа.

Напомним, что в городе обледенели дороги и тротуары из-за ледяного дождя. Это затрудняет движение автомобилистов и приводит к пробкам, а также увеличению стоимости такси.

К примеру, сейчас придется потратить от 500 до 855 рублей, чтобы доехать от Батайска до улицы Большой Садовой. Ехать придется примерно 20 минут.

В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиков
Узнать подробнее

Проезд от Малиновского до Большой Садовой будет стоить дороже 500 рублей. Примерно в 600 рублей обойдется проезд от Стачки до Максима Горького, это шесть километров пути.

Добавим, что из-за гололеда в травмпункты обратились 80 человек, в том числе несовершеннолетние. А школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за непогоды.

Читайте также:
В Ростове последствия непогоды устраняют 2,6 тысячи уборщиковСтоимость такси в Москве выросла из-за снежной непогодыЖителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Донецк#Новочеркасск#Батайск#Такси#Непогода#Большая Садовая#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Школы#Малиновский#Несовершеннолетние#Максим Горький#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане опустошили полки с яйцами по 200 рублей в магазинах
Сегодня, 05:36
Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове
Сегодня, 07:10
Два человека сгорели заживо, пытаясь потушить пожар в Батайске
Сегодня, 06:43
Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов
Сегодня, 06:26
Режим повышенной готовности впервые объявили в Ростове из-за сильного гололеда
Сегодня, 07:28