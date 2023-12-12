В Ростове начали проверку работы коммунальных служб из-за гололеда

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Напомним, уже второй день в Ростове-на-Дону сохраняются неблагоприятные погодные условия — тротуары и дороги покрыты льдом, а штормовой ветер ломает деревья. Эта непогода сохранится и 13 декабря.
Гололед вызвал рост числа обращений ростовчан в городские травмпункты, что поставило под вопрос качество уборки улиц и обработки территорий реагентами. По словам ростовчан, ситуация настолько серьезная, что некоторым детям приходится добираться до школы ползком.
В понедельник, 11 декабря, в прокуратуре сообщили, что организовали проверки соблюдения федерального законодательства при содержании улиц и тротуаров во время непогоды.