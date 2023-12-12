rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

В Ростове начали проверку работы коммунальных служб из-за гололеда

В Ростове начали проверку работы коммунальных служб из-за гололеда

12 декабря 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Ростове начали проверку работы коммунальных служб из-за гололеда
В Ростове собираются проверить качество работы коммунальных служб, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, уже второй день в Ростове-на-Дону сохраняются неблагоприятные погодные условия — тротуары и дороги покрыты льдом, а штормовой ветер ломает деревья. Эта непогода сохранится и 13 декабря.

В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда
Узнать подробнее

Гололед вызвал рост числа обращений ростовчан в городские травмпункты, что поставило под вопрос качество уборки улиц и обработки территорий реагентами. По словам ростовчан, ситуация настолько серьезная, что некоторым детям приходится добираться до школы ползком.

В понедельник, 11 декабря, в прокуратуре сообщили, что организовали проверки соблюдения федерального законодательства при содержании улиц и тротуаров во время непогоды.

Читайте также:
Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололедаСеверный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололедаВласти Ростова-на-Дону рассказали, как будут бороться с гололедом
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Надежда Пустяк#Погода#Транспорт#Деревья#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Дороги#Ростов#Проверка#Тротуары#Уборка улиц в Ростовской области#Коммунальные службы#Штормовой ветер#Происшествия
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
Сегодня, 14:28
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Сегодня, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Сегодня, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Сегодня, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Сегодня, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Сегодня, 11:09