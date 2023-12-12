В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В своем Telegram-канале Алексей Логвиненко напомнил, что ближайшие сутки в Ростове-на-Дону сохранится опасная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью и в первой половине дня 13 декабря в Ростове пройдет дождь, сопровождающийся мокрым снегом, также ударят заморозки до -4 градусов, что приведет к изморози и гололедице на дорогах.
Несмотря на то, что коммунальные службы находятся на круглосуточном дежурстве, ситуация в городе остается небезопасной, а люди продолжают получать травмы из-за «зеркала», покрывшего дороги.
По словам Алексея Логвиненко, детские сады и школы работают в штатном режиме, но власти приняли решение позволить детям не посещать образовательные учреждения в период непогоды.
«Чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома», — сообщил Алексей Логвиненко, объяснив, что для этого достаточно предупредить классных руководителей. В этом случае никаких справок предоставлять не нужно.
Позднее детям, пропустившим занятия, направят задания для самостоятельной работы, а в школах на период непогоды поручили приостановить изучение нового учебного материала.