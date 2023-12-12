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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда

В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда

12 декабря 2023, 13:14
Фото: Midjourney
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
В Ростове ученикам школ позволили пропустить занятия из-за опасного для здоровья гололеда, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В своем Telegram-канале Алексей Логвиненко напомнил, что ближайшие сутки в Ростове-на-Дону сохранится опасная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью и в первой половине дня 13 декабря в Ростове пройдет дождь, сопровождающийся мокрым снегом, также ударят заморозки до -4 градусов, что приведет к изморози и гололедице на дорогах.

Несмотря на то, что коммунальные службы находятся на круглосуточном дежурстве, ситуация в городе остается небезопасной, а люди продолжают получать травмы из-за «зеркала», покрывшего дороги.

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По словам Алексея Логвиненко, детские сады и школы работают в штатном режиме, но власти приняли решение позволить детям не посещать образовательные учреждения в период непогоды.

«Чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома», — сообщил Алексей Логвиненко, объяснив, что для этого достаточно предупредить классных руководителей. В этом случае никаких справок предоставлять не нужно.

«Чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома», — сообщил Алексей Логвиненко«Чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома», — сообщил Алексей Логвиненко
«Чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома», — сообщил Алексей Логвиненко
Фото: rostov-gorod.ru

Позднее детям, пропустившим занятия, направят задания для самостоятельной работы, а в школах на период непогоды поручили приостановить изучение нового учебного материала.

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