В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда

В своем Telegram-канале Алексей Логвиненко напомнил, что ближайшие сутки в Ростове-на-Дону сохранится опасная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью и в первой половине дня 13 декабря в Ростове пройдет дождь, сопровождающийся мокрым снегом, также ударят заморозки до -4 градусов, что приведет к изморози и гололедице на дорогах.