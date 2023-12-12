rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка

В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка

12 декабря 2023, 16:00
Фото: 1MI
В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка
Гололед и дорожные работы стали причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области у Каменска-Шахтинского, информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

Во вторник, 12 декабря, появились данные об огромной пробке, которая возникла в пригороде Каменска-Шахтинского. Затор растянулся на 22,3 километра в обе стороны от 929-го до 952-го километра трассы М-4 «Дон», причиной стали неблагоприятные погодные условия, а также дорожные работы на мосту через Северный Донец и 951-м километре М-4.

Фото: Яндекс Карты

Частично затор можно объехать через Старую Станицу и автодороги Е40 и Р-260, однако продолжительность пути значительно возрастет. Автомобилистам рекомендуется заранее учитывать дорожную обстановку при расчете времени пути в дальних поездках.

Трасса М-4 «Дон» встала в Ростовской области. Показываем, как объехать затор
Узнать подробнее

Ранее движение на Северном обходе Ростова остановилось из-за опасных погодных условий и гололеда.

Читайте также:
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробкаСеверный обход Ростова сковало 37-километровой пробкой из-за гололедаПростаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Дорожные работы#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#18+#М-4 «Дон»#Старая Станица#Яндекс. Карты#Затор#Происшествия#Северный обход Ростова
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
Сегодня, 14:28
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Сегодня, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Сегодня, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Сегодня, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Сегодня, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Сегодня, 11:09