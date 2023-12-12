В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка

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Во вторник, 12 декабря, появились данные об огромной пробке, которая возникла в пригороде Каменска-Шахтинского. Затор растянулся на 22,3 километра в обе стороны от 929-го до 952-го километра трассы М-4 «Дон», причиной стали неблагоприятные погодные условия, а также дорожные работы на мосту через Северный Донец и 951-м километре М-4.
Частично затор можно объехать через Старую Станицу и автодороги Е40 и Р-260, однако продолжительность пути значительно возрастет. Автомобилистам рекомендуется заранее учитывать дорожную обстановку при расчете времени пути в дальних поездках.