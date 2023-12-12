В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка

Во вторник, 12 декабря, появились данные об огромной пробке, которая возникла в пригороде Каменска-Шахтинского. Затор растянулся на 22,3 километра в обе стороны от 929-го до 952-го километра трассы М-4 «Дон», причиной стали неблагоприятные погодные условия, а также дорожные работы на мосту через Северный Донец и 951-м километре М-4.