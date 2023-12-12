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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Таганроге огласили приговор экс-гендиректору ТАНТК Юрию Грудинину

Экс-гендиректор ТАНТК Юрию Грудинину дали шесть лет колонии

12 декабря 2023, 11:35
Фото: ТАНТК им. Бериева
В Таганроге огласили приговор экс-гендиректору ТАНТК Юрию Грудинину
Экс-гендиректор авиазавода в Таганроге Юрий Грудинин осужден на 6 лет за злоупотребление полномочиями, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Во вторник, 12 декабря, стало известно, что Таганрогский городской суд вынес приговор бывшему гендиректору ТАНТК имени Г. М. Бериева Юрию Грудинину, мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Суд установил, что Грудинин с 1 декабря 2018 по 7 июля 2019 года приказал подчиненным подготовить пакет документов, который бы подтвердил возможность осуществить поставку авиадвигателей заказчику для нужд Минобороны.

При этом, согласно данным суда, подозреваемый знал, что ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» никогда не поставлял, не обслуживал и не ремонтировал двигатели Д-436, поскольку на заводе не было необходимого персонала и оборудования, а сами двигатели производит только иностранная компания, ушедшая с российского рынка в январе 2018 года.

В Ростове в силе оставили приговор бывшему гендиректору авиазавода Грудинину
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В итоге ТАНТК удалось заключить контракт с МО РФ, однако сам договор на поставку исполнен не был, из-за чего государственный оборонный заказ выполнить не удалось.

В ходе судебного заседания Грудинин отрицал свою вину, однако суд в Таганроге признал его виновным в злоупотреблении полномочиями. Фигуранту дела назначили пять лет лишения свободы, позднее по совокупности преступлений с частичным сложением наказаний срок был увеличен до шести лет заключения в колонии общего режима, запретом занимать определенные должности в течение пяти лет, а также штрафом в размере полумиллиона рублей. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее Юрия Грудинина исключили из числа авторов знаменитого самолета-амфибии Бе-200.

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