Экс-гендиректор ТАНТК Юрию Грудинину дали шесть лет колонии

При этом, согласно данным суда, подозреваемый знал, что ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» никогда не поставлял, не обслуживал и не ремонтировал двигатели Д-436, поскольку на заводе не было необходимого персонала и оборудования, а сами двигатели производит только иностранная компания, ушедшая с российского рынка в январе 2018 года.