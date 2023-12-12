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В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда

В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда

12 декабря 2023, 15:11
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда
В Ростове за последние двое суток за помощью врачей из-за гололеда обратились 333 местных жителя, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

По данным властей, из-за гололеда с утра понедельника, 11 декабря, в травмпункты Ростова-на-Дону обратились уже 333 дончан, более 70 из них дети.

Всем обратившимся уже оказали необходимую медицинскую помощь, однако текущие погодные условия существенно увеличили нагрузку на медицинские организации.

«Усилено количество дежурных смен, привлечены дополнительные бригады скорой медицинской помощи», — сообщили власти.

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Минздрав Ростовской области призывает дончан, особенно пенсионного возраста, отказаться от прогулок на период непогоды из-за резкого увеличения случаев травматизма.

Ранее учащимся школ Ростова разрешили не посещать занятия из-за риска травмироваться по пути на учебу.

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