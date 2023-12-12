rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Турции откроется офис присутствия Ростовской области

В Турции откроется офис присутствия Ростовской области

12 декабря 2023, 12:27
Фото: donland.ru
В Турции откроется офис присутствия Ростовской области
В Турции появится офис присутствия Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В пресс-службе рассказали, что во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с Генконсулом Турции в Новороссийске Метином Озканом.

В настоящий момент Турецкая Республика является одним из основным партнеров Ростовской области по внешней торговле, ее доля во внешнеторговом обороте Ростовской области с января по сентябрь 2023 года составила 19,9%. Предметом торговли между Турцией и Ростовской областью стал несырьевой экспорт, машинотехническая продукция, высокотехнологичные услуги, а также продукция промышленного производства и сельского хозяйства.

Ростовская область откроет «офисы присутствия» в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте
Узнать подробнее

Обе стороны обсуждают открытие «офиса присутствия» Ростовской области в Турции, если планы удастся реализовать — офис начнет работу в 2024 году.

Ранее сообщалось, что аналогичные офисы появятся во Вьетнаме, Индии и Египте.

Читайте также:
Ростовская область откроет офисы присутствия как минимум в пяти дружественных странахРостовская область собирается открыть офисы присутствия в Китае, Индии и ТурцииТурция начнет поставлять яйца в Ростовскую область
#Общество#Экономика#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Губернатор#Турция#Сельское хозяйство#Последние новости Ростова на сегодня#18+#2024 год#Контакты#Экспорт#Вьетнам#Происшествия#Индия#Внешняя торговля
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
Сегодня, 14:28
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Сегодня, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Сегодня, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Сегодня, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Сегодня, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Сегодня, 11:09