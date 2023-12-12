В Турции откроется офис присутствия Ростовской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В пресс-службе рассказали, что во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с Генконсулом Турции в Новороссийске Метином Озканом.
В настоящий момент Турецкая Республика является одним из основным партнеров Ростовской области по внешней торговле, ее доля во внешнеторговом обороте Ростовской области с января по сентябрь 2023 года составила 19,9%. Предметом торговли между Турцией и Ростовской областью стал несырьевой экспорт, машинотехническая продукция, высокотехнологичные услуги, а также продукция промышленного производства и сельского хозяйства.
Обе стороны обсуждают открытие «офиса присутствия» Ростовской области в Турции, если планы удастся реализовать — офис начнет работу в 2024 году.
Ранее сообщалось, что аналогичные офисы появятся во Вьетнаме, Индии и Египте.