В Турции откроется офис присутствия Ростовской области

В настоящий момент Турецкая Республика является одним из основным партнеров Ростовской области по внешней торговле, ее доля во внешнеторговом обороте Ростовской области с января по сентябрь 2023 года составила 19,9%. Предметом торговли между Турцией и Ростовской областью стал несырьевой экспорт, машинотехническая продукция, высокотехнологичные услуги, а также продукция промышленного производства и сельского хозяйства.