Власти Ростова-на-Дону рассказали, как будут бороться с гололедом

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Он предупредил, что в ближайшее время ожидаются дожди, переходящие в снег, а температура упадет до -4 градусов. На дорогах будет гололед и усилится ветер.
В городе подготовлены материалы против льда и постоянно работают сотрудники. Но эффективность обработки уменьшается, так как дождь смывает с тротуаров реагенты.
«Все школы и детские сады города работают в обычном режиме. Территории образовательных учреждений расчистили от наледи», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в целях безопасности детей пока можно оставить дома.
Ранее ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону.