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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Власти Ростова-на-Дону рассказали, как будут бороться с гололедом

Власти Ростова-на-Дону рассказали, как будут бороться с гололедом

12 декабря 2023, 13:32
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону рассказали, как будут бороться с гололедом

В Ростове-на-Дону заготовили еще 1000 тонн противогололедных материалов

В Ростове-на-Дону заготовлено 1000 тонн противогололедных материалов, а коммунальщики работают в круглосуточном режиме, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он предупредил, что в ближайшее время ожидаются дожди, переходящие в снег, а температура упадет до -4 градусов. На дорогах будет гололед и усилится ветер.

В городе подготовлены материалы против льда и постоянно работают сотрудники. Но эффективность обработки уменьшается, так как дождь смывает с тротуаров реагенты.

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Он добавил, что в целях безопасности детей пока можно оставить дома.Он добавил, что в целях безопасности детей пока можно оставить дома.
Он добавил, что в целях безопасности детей пока можно оставить дома.
Фото: rostov-gorod.ru

«Все школы и детские сады города работают в обычном режиме. Территории образовательных учреждений расчистили от наледи», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Он добавил, что в целях безопасности детей пока можно оставить дома.

Ранее ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону.

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