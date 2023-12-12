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Власти Ростова потратят 47 млн руб на содержание мостов и переходов

Власти Ростова потратят 47 млн руб на содержание мостов и переходов

12 декабря 2023, 08:27
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова потратят 47 млн руб на содержание мостов и переходов
В Ростове ищут подрядчика, который займется регулярным осмотром и содержанием мостов и переходов, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» готово выделить 47,2 миллиона рублей на содержание мостов и путепроводов, пешеходных переходов и барьерного ограждения. Подрядчик, которого ищут с помощью электронного аукциона, займется эксплуатацией объектов и их регулярным осмотром.

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В документации к закупке уточняется, что исполнитель обязуется следить за исправностью светофоров для судов, ухаживать за растительностью, убирать тротуары и дороги рядом с объектами, а также чистить водоотводные лотки.

Всего в перечень вошли 30 мостов и путепроводов.

Подрядчик, которого выберут власти, станет известен 25 декабря.

Ранее сообщалось, что посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области. На это потратят больше 60 миллионов рублей.

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