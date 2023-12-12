Власти Ростова потратят 47 млн руб на содержание мостов и переходов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» готово выделить 47,2 миллиона рублей на содержание мостов и путепроводов, пешеходных переходов и барьерного ограждения. Подрядчик, которого ищут с помощью электронного аукциона, займется эксплуатацией объектов и их регулярным осмотром.
В документации к закупке уточняется, что исполнитель обязуется следить за исправностью светофоров для судов, ухаживать за растительностью, убирать тротуары и дороги рядом с объектами, а также чистить водоотводные лотки.
Всего в перечень вошли 30 мостов и путепроводов.
Подрядчик, которого выберут власти, станет известен 25 декабря.
Ранее сообщалось, что посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области. На это потратят больше 60 миллионов рублей.