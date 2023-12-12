Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Гололед стал причиной объявления в Ростовской области штормового предупреждения. Вчера из-за наледи на дорогах и тротуарах травмы получили несколько человек, также произошло множество аварий.
Местные жители сообщали, что дороги от гололеда почти не обрабатывались, а потому на них можно было передвигаться даже на коньках. Власти же заверяют, что проблем с реагентами нет, и они уже израсходовали более 500 тонн противогололедных средств.
Пожаловаться на плохую уборку улиц от наледи ростовчане могут на «горячую линию» по номерам: 244-26-64, 244-26-91, 244-26-93. Там же можно оставить жалобу и на управляющую компанию. Сейчас власти города получили уже 358 таких обращений.
Ранее сообщалось, что школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда.