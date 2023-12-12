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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов

Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов

12 декабря 2023, 06:26
Фото: Администрация Ростова
Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов
Из-за гололеда в Ростове объявлен режим повышенной готовности, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Гололед стал причиной объявления в Ростовской области штормового предупреждения. Вчера из-за наледи на дорогах и тротуарах травмы получили несколько человек, также произошло множество аварий.

Местные жители сообщали, что дороги от гололеда почти не обрабатывались, а потому на них можно было передвигаться даже на коньках. Власти же заверяют, что проблем с реагентами нет, и они уже израсходовали более 500 тонн противогололедных средств.

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Пожаловаться на плохую уборку улиц от наледи ростовчане могут на «горячую линию» по номерам: 244-26-64, 244-26-91, 244-26-93. Там же можно оставить жалобу и на управляющую компанию. Сейчас власти города получили уже 358 таких обращений.

Ранее сообщалось, что школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда.

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