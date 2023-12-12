Водитель фур и врач УЗИ: кому платят больше в Ростовской области

Топ возглавила вакансия водителя категории E с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. При этом стаж вождения с такой категорией должен быть не менее трех лет. Водитель требуется в ростовскую компанию по перевозке мяса и мясопродуктов.