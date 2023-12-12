Водитель фур и врач УЗИ: кому платят больше в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Топ возглавила вакансия водителя категории E с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. При этом стаж вождения с такой категорией должен быть не менее трех лет. Водитель требуется в ростовскую компанию по перевозке мяса и мясопродуктов.
На втором месте стоматолог-терапевт, который может заработать от 150 тысяч рублей в донской столице. Затем идет менеджер по продаже логистических услуг с зарплатой от 112 тысяч рублей.
На четвертой строчке с зарплатой от 100 тысяч рублей оказались: заведующий художественно-постановочной частью театра, врач анестезиолог-реаниматолог и врач УЗИ детский. Замыкает рейтинг менеджер по продажам промышленного оборудования, которому предлагают заработную плату от 90 до 150 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области число вакансий выросло в 1,5 раза с начала года. При этом количество резюме осталось тем же.