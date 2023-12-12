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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

12 декабря 2023, 15:08
Фото: rostov-gorod.ru
Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда
В Ростовской области автомобилистов предупредили об опасном гололеде и усилении ветра до 18 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Во вторник, 12 декабря, Ростовский гидрометцентр представил прогноз, согласно которому в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. С 12 по 13 декабря в большинстве районов ожидается сильный гололед с ураганным ветром скоростью от 15 до 18 метров в секунду.

Госавтоинспекция обратилась к дончанам с просьбой соблюдать ПДД, не превышать безопасную скорость, держать дистанцию с другим транспортом, а также быть осторожными во время маневров на дороге. Вместе с этим дончан попросили отказаться от дальних поездок, пока погодные условия не станут безопаснее.

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Пешеходов попросили использовать противоскользящие накладки на обувь, а также быть осторожными во время прогулок.

Ранее школьникам Ростова-на-Дону разрешили остаться дома во время гололеда в целях их безопасности.

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