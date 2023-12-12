Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

Госавтоинспекция обратилась к дончанам с просьбой соблюдать ПДД, не превышать безопасную скорость, держать дистанцию с другим транспортом, а также быть осторожными во время маневров на дороге. Вместе с этим дончан попросили отказаться от дальних поездок, пока погодные условия не станут безопаснее.