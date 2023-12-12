Волгодонские атомщики победили в отраслевом конкурсе научно-технических докладов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В финале, который прошел на площадке Нововоронежской АЭС, он представил проектом по модернизации.
Волгодонский атомщик представил проект Ростовской АЭС по созданию на предприятии термического участка, который позволит непосредственно на площадке атомной станции выполнять полный цикл изготовления и обработки деталей оборудования, необходимых для ремонта и модернизации энергоблоков. По предварительной оценке, реализация проекта позволит значительно снизить зависимость от других поставщиков, в том числе и зарубежных, позволит сэкономить средства и время плановых ремонтов.
«Впервые я представлял этот проект в рамках производственного этапа конкурса на лучший научно-технический доклад, затем он победил и в аналогичном конкурсе уже дивизионального уровня, что дало мне право защищать проект Ростовской АЭС на уровне отрасли. Разработка проекта — это коллективный труд нескольких цехов атомной станции при полном содействии со стороны руководства. Я являюсь куратором проекта и очень благодарен, что мне доверили важную миссию представлять его на таком высоком уровне. Горд, что не подвел», — поделился впечатлениями Сергей Ануфриев.
Еще один представитель Ростовской АЭС стал победителем международной научно-технической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения И. В. Курчатова, — в номинации для учащихся высших учебных заведений. Пятикурсник опорного вуза Ростовской АЭС — Волгодонского филиала НИЯУ МИФИ, Александр Старченко представил доклад «Профилирование топлива в ТВС в реакторе ВВЭР-1000». При этом студент уже работает в реакторном цехе атомной станции.
Отраслевой конкурс научно-технических докладов среди молодых специалистов и работников до 35 лет проходит ежегодно. Его основная цель — выявление лучших работ, направленных на решение актуальных задач атомной отрасли. В настоящее время, когда энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и людей, — активно продолжается модернизация энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа ведется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.
«Государство направляет значительные ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, научно-технологической базы. Внедрение инноваций, курс на импортонезависимость и импортозамещение позволяет Росатому, концерну „Росэнергоатом“ занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом. Будущее нашей страны в руках молодых, инициативных ребят, которые уже сегодня разрабатывают актуальные, имеющие практическую значимость проекты», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
По его словам, сегодня на Ростовской АЭС работает много перспективных молодых сотрудников, которые не только вовлечены в рабочий процесс, но и стараются привнести свои идеи в его улучшение.