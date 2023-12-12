Волгодонские атомщики победили в отраслевом конкурсе научно-технических докладов

«Впервые я представлял этот проект в рамках производственного этапа конкурса на лучший научно-технический доклад, затем он победил и в аналогичном конкурсе уже дивизионального уровня, что дало мне право защищать проект Ростовской АЭС на уровне отрасли. Разработка проекта — это коллективный труд нескольких цехов атомной станции при полном содействии со стороны руководства. Я являюсь куратором проекта и очень благодарен, что мне доверили важную миссию представлять его на таком высоком уровне. Горд, что не подвел», — поделился впечатлениями Сергей Ануфриев.