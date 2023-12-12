Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Напомним, в начале ноября власти Ростова-на-Дону сообщили, что планируют провести работы по высадке тюльпанов. Растения обещали высадить на проспектах Стачки, 40-летия Победы, Шолохова, в Покровском сквере, а также на улицах Пушкинской, Левобережной, Таганрогской, Малиновского и на других значимых городских улицах.
Однако работы задержались до декабря. В минувшее воскресенье, 10 декабря, жители проспекта 40-летия Победы сообщили, что заметили на разделительной полосе рабочих, которые высаживали в замерзшую землю луковицы тюльпанов.
Telegram-канал «Тютина» сообщил, что аналогичные работы проводят 12 декабря и на улице Пушкинской, несмотря на ледяной дождь и гололедицу.
«Вроде заморозки передают», — с опаской заметили ростовчане, беспокоясь, что все растения погибнут из-за морозов, и все усилия пропадут напрасно.
«По нашим зимам так как раз к 8 марта зацветут», — успокоили остальных комментаторы.
Почему растения начали высаживать именно в декабре неизвестно, данные уточняются.