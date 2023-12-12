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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Ростове в декабре на морозе начали высадку тюльпанов

Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем

12 декабря 2023, 17:06
Фото: Midjourney
В Ростове в декабре на морозе начали высадку тюльпанов
В Ростове в декабре начали высаживать тюльпаны, несмотря на заморозки и гололед, об этом сообщили местные жители.

Напомним, в начале ноября власти Ростова-на-Дону сообщили, что планируют провести работы по высадке тюльпанов. Растения обещали высадить на проспектах Стачки, 40-летия Победы, Шолохова, в Покровском сквере, а также на улицах Пушкинской, Левобережной, Таганрогской, Малиновского и на других значимых городских улицах.

Однако работы задержались до декабря. В минувшее воскресенье, 10 декабря, жители проспекта 40-летия Победы сообщили, что заметили на разделительной полосе рабочих, которые высаживали в замерзшую землю луковицы тюльпанов.

Фото: жителей Александровки

Telegram-канал «Тютина» сообщил, что аналогичные работы проводят 12 декабря и на улице Пушкинской, несмотря на ледяной дождь и гололедицу.

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«Вроде заморозки передают», — с опаской заметили ростовчане, беспокоясь, что все растения погибнут из-за морозов, и все усилия пропадут напрасно.

«По нашим зимам так как раз к 8 марта зацветут», — успокоили остальных комментаторы.

Почему растения начали высаживать именно в декабре неизвестно, данные уточняются.

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