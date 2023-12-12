Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем

Напомним, в начале ноября власти Ростова-на-Дону сообщили, что планируют провести работы по высадке тюльпанов. Растения обещали высадить на проспектах Стачки, 40-летия Победы, Шолохова, в Покровском сквере, а также на улицах Пушкинской, Левобережной, Таганрогской, Малиновского и на других значимых городских улицах.