Юрист Габович рассказал, как компенсировать травмы из-за гололеда в Ростове

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Напомним, что из-за ледяного дождя в ночь на понедельник, в Ростове обледенели тротуары. Горожане возмущались отсутствием коммунальщиков и невозможностью идти по тротуару.
Только до полудня понедельника, за медицинской помощью в травмпункты Ростова из-за гололеда обратились 80 человек. Из них — 17 детей.
Юрист разъясняет, что дворы и тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории. За ее содержание в надлежащем состоянии отвечает управляющая компания или ТСЖ.
Содержанием территорий, которые не относятся к придомовым, в том числе и муниципальных дорог, занимаются городские коммунальные службы. А за содержание территорий частных домовладений, предприятий и организаций, несут ответственность собственники объектов.
«Если наледь не убирают, в первую очередь необходимо обратиться к тому, кто отвечает за содержание территории. А если на претензию не поступает реакция, следует обращаться в прокуратуру», — отмечает Антон Габович.
Собеседник делится информацией из практики, что в судебном порядке удается возместить вред, причиненный здоровью граждан. Например, если человек поскользнулся возле подъезда дома и получил травму.
«В основном, если травма получена возле входа в подъезд, то ответственность несут управляющие компании. А если возле входа в магазин — собственник коммерческого объекта», — резюмирует эксперт.
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