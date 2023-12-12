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Юрист Габович рассказал, как компенсировать травмы из-за гололеда в Ростове

Юрист Габович рассказал, как компенсировать травмы из-за гололеда в Ростове

12 декабря 2023, 08:20
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, как компенсировать травмы из-за гололеда в Ростове
Компенсацию вреда, причиненного здоровью ростовчан из-за гололеда, можно возместить в судебном порядке, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что из-за ледяного дождя в ночь на понедельник, в Ростове обледенели тротуары. Горожане возмущались отсутствием коммунальщиков и невозможностью идти по тротуару.

Только до полудня понедельника, за медицинской помощью в травмпункты Ростова из-за гололеда обратились 80 человек. Из них — 17 детей.

Юрист разъясняет, что дворы и тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории. За ее содержание в надлежащем состоянии отвечает управляющая компания или ТСЖ.

Содержанием территорий, которые не относятся к придомовым, в том числе и муниципальных дорог, занимаются городские коммунальные службы. А за содержание территорий частных домовладений, предприятий и организаций, несут ответственность собственники объектов.

«Если наледь не убирают, в первую очередь необходимо обратиться к тому, кто отвечает за содержание территории. А если на претензию не поступает реакция, следует обращаться в прокуратуру», — отмечает Антон Габович.

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Собеседник делится информацией из практики, что в судебном порядке удается возместить вред, причиненный здоровью граждан. Например, если человек поскользнулся возле подъезда дома и получил травму.

«В основном, если травма получена возле входа в подъезд, то ответственность несут управляющие компании. А если возле входа в магазин — собственник коммерческого объекта», — резюмирует эксперт.

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