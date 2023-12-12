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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу

Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу

12 декабря 2023, 13:28
Фото: Midjourney
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
В Батайске жители поселка Наливная и трех ДНТ попросили президента Владимира Путина построить обещанную местными властями школу, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 12 декабря, Telegram-канал «Батайск Город» опубликовал обращение местных жителей к президенту Владимиру Путину. На кадрах жители поселка Наливная и дачных некоммерческих товариществ «Труд», «Дружба» и «Ягодка» просили президента построить школу.

По словам родителей и детей, район остро нуждается в новой школе, поскольку сейчас детям приходится добираться до школы на забитых маленьких автобусах, которые ездят с регулярностью один автобус в час.

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Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Видео: t.me/batayskgorod

«Совсем недавно выходила новость о том, что в Наливной построят школу на 660 мест, однако местные власти это опровергли, сказав, что у нас нет подходящего участка под строительство[…] Мы, молодые мамы, просим посодействовать строительству школы», — обратилась к президенту одна из жительниц ДНТ «Труд».

Местные жители попросили также обратить внимание на проблемы с общественным транспортом и электроснабжением населенных пунктов, в настоящий момент под инициативой о строительстве школы собрали около 440 подписей.

Ранее в Ростовской области тысячи учеников не смогли добраться до школ из-за гололеда.

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