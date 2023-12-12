Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Во вторник, 12 декабря, Telegram-канал «Батайск Город» опубликовал обращение местных жителей к президенту Владимиру Путину. На кадрах жители поселка Наливная и дачных некоммерческих товариществ «Труд», «Дружба» и «Ягодка» просили президента построить школу.
По словам родителей и детей, район остро нуждается в новой школе, поскольку сейчас детям приходится добираться до школы на забитых маленьких автобусах, которые ездят с регулярностью один автобус в час.
«Совсем недавно выходила новость о том, что в Наливной построят школу на 660 мест, однако местные власти это опровергли, сказав, что у нас нет подходящего участка под строительство[…] Мы, молодые мамы, просим посодействовать строительству школы», — обратилась к президенту одна из жительниц ДНТ «Труд».
Местные жители попросили также обратить внимание на проблемы с общественным транспортом и электроснабжением населенных пунктов, в настоящий момент под инициативой о строительстве школы собрали около 440 подписей.
Ранее в Ростовской области тысячи учеников не смогли добраться до школ из-за гололеда.