Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу

«Совсем недавно выходила новость о том, что в Наливной построят школу на 660 мест, однако местные власти это опровергли, сказав, что у нас нет подходящего участка под строительство[…] Мы, молодые мамы, просим посодействовать строительству школы», — обратилась к президенту одна из жительниц ДНТ «Труд».