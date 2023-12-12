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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:10

Жители 13-и районов в Ростовской области остались без электричества

Жители тринадцати районов в Ростовской области остались без света из-за погоды

12 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI
Жители 13-и районов в Ростовской области остались без электричества
В редакцию RostovGazeta обратились жители Аксая. Люди жалуются на отключение электроэнергии, отсутствие интернета и еле работающую мобильную связь.

Многие жители Ростовской области работают дистанционно. Отключение электричества и перебои с мобильной связью ставит под угрозу выполнение ими рабочих обязанностей.

Больше всего жалоб на отсутствие света поступило в редакцию RostovGazeta из Аксая. Горожане рассказывают, что из-за электричества нет воды — не работают насосы. А детский сад, по их словам, в городе закрыли из-за отсутствия воды и теплоснабжения.

Запись на автоответчике в ПАО «Россети Юг» разъяснила, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными осадками в виде ледяного дождя на территории Ростовской области зафиксированы отключения электроэнергии — в Аксайском, Багаевском, Боковском, Веселовском, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Сальском, Тарасовском и Чертковском районах. В восстановительных работах задействовано 20 бригад, 20 единиц спецтехники».

В восстановительных работах задействовано 20 бригад, 20 единиц спецтехникиВ восстановительных работах задействовано 20 бригад, 20 единиц спецтехники
В восстановительных работах задействовано 20 бригад, 20 единиц спецтехники
Фото: vk.com/donenergo
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Однако когда появится свет у жителей донских районов, в «Россети Юг» не ответили.

«Это, к сожалению, не к нам вопрос. Это надо письменное обращение на сайте написать», — уточнила собеседница.

Однако вопрос о том, как оставшиеся без света и связи жители донского края могут подать письменное обращение на сайте, остался без ответа.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему мерзнут ученики в гимназии Миллерово.

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