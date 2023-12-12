Жители тринадцати районов в Ростовской области остались без света из-за погоды

Больше всего жалоб на отсутствие света поступило в редакцию RostovGazeta из Аксая. Горожане рассказывают, что из-за электричества нет воды — не работают насосы. А детский сад, по их словам, в городе закрыли из-за отсутствия воды и теплоснабжения.