Жители тринадцати районов в Ростовской области остались без света из-за погоды

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Многие жители Ростовской области работают дистанционно. Отключение электричества и перебои с мобильной связью ставит под угрозу выполнение ими рабочих обязанностей.
Больше всего жалоб на отсутствие света поступило в редакцию RostovGazeta из Аксая. Горожане рассказывают, что из-за электричества нет воды — не работают насосы. А детский сад, по их словам, в городе закрыли из-за отсутствия воды и теплоснабжения.
Запись на автоответчике в ПАО «Россети Юг» разъяснила, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными осадками в виде ледяного дождя на территории Ростовской области зафиксированы отключения электроэнергии — в Аксайском, Багаевском, Боковском, Веселовском, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Сальском, Тарасовском и Чертковском районах. В восстановительных работах задействовано 20 бригад, 20 единиц спецтехники».
Однако когда появится свет у жителей донских районов, в «Россети Юг» не ответили.
«Это, к сожалению, не к нам вопрос. Это надо письменное обращение на сайте написать», — уточнила собеседница.
Однако вопрос о том, как оставшиеся без света и связи жители донского края могут подать письменное обращение на сайте, остался без ответа.
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