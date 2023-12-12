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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Жители Военведа пожаловались на то, что их район «отделили» от Ростова

Жители Военведа пожаловались на то, что их район «отделили» от Ростова

12 декабря 2023, 09:43
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Военведа пожаловались на то, что их район «отделили» от Ростова
В редакцию RostovGazeta обратились жители Военведа. Люди пожаловались на разрушенные внутриквартальные проезды, на отсутствие благоустройства во дворах. И на то, что наводить порядок здесь никто не собирается.

Жители Военведа считают, что до 90-х годов их район был самым лучшим в Ростове. Но сегодня ситуация изменилась. По словам местных жителей, территория возле домов сейчас оказалась заброшена.

«Убирают только то, что находится на виду, возле дорог. А во дворах все разрушено, разрыто и переломано», — отмечает жительница одного из домов на Авиамоторной, не пожелавшая публиковать свои данные.

Люди рассказывают, что по вопросам благоустройства территорий обращались к местным властям. Однако поступивший ответ вызвал у них недоумение.

«Нам сообщили, что выполнить работы по ремонту внутриквартальных проездов нельзя, поскольку эти объекты не числятся в реестре муниципалитета», — говорит собеседница.

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Как разъяснили местным жителям, внутриквартальные проезды между переулком Авиамоторным, улицами Тульской и Оганова расположены в границах земельного участка военного городка № 51.Как разъяснили местным жителям, внутриквартальные проезды между переулком Авиамоторным, улицами Тульской и Оганова расположены в границах земельного участка военного городка № 51.
Как разъяснили местным жителям, внутриквартальные проезды между переулком Авиамоторным, улицами Тульской и Оганова расположены в границах земельного участка военного городка № 51.
Фото: rostov-gorod.ru

Как разъяснили местным жителям, внутриквартальные проезды между переулком Авиамоторным, улицами Тульской и Оганова расположены в границах земельного участка военного городка. А военный городок находится в собственности Территориального управления Росимущества по Ростовской области.

«То есть получается, что мы живем не в Ростове, а в военном городке? И поэтому город отказывается нас обслуживать? Может тогда имеет смысл выделить нас в отдельный населенный пункт со своим управлением?» — возмущаются горожане.

В приемной администрации Октябрьского района Ростова корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района за разъяснением ситуации. Однако по названным контактам на звонок никто не ответил.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда.

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