Жители Военведа пожаловались на то, что их район «отделили» от Ростова

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Жители Военведа считают, что до 90-х годов их район был самым лучшим в Ростове. Но сегодня ситуация изменилась. По словам местных жителей, территория возле домов сейчас оказалась заброшена.
«Убирают только то, что находится на виду, возле дорог. А во дворах все разрушено, разрыто и переломано», — отмечает жительница одного из домов на Авиамоторной, не пожелавшая публиковать свои данные.
Люди рассказывают, что по вопросам благоустройства территорий обращались к местным властям. Однако поступивший ответ вызвал у них недоумение.
«Нам сообщили, что выполнить работы по ремонту внутриквартальных проездов нельзя, поскольку эти объекты не числятся в реестре муниципалитета», — говорит собеседница.
Как разъяснили местным жителям, внутриквартальные проезды между переулком Авиамоторным, улицами Тульской и Оганова расположены в границах земельного участка военного городка. А военный городок находится в собственности Территориального управления Росимущества по Ростовской области.
«То есть получается, что мы живем не в Ростове, а в военном городке? И поэтому город отказывается нас обслуживать? Может тогда имеет смысл выделить нас в отдельный населенный пункт со своим управлением?» — возмущаются горожане.
В приемной администрации Октябрьского района Ростова корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района за разъяснением ситуации. Однако по названным контактам на звонок никто не ответил.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда.